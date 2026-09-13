iPhone 18 Pro (Max) niet aan te slepen: hier is-ie nog wél op voorraad
Jane van Brakel
13 september 2026, 11:30
2 min leestijd
iPhone 18 Pro (Max) niet aan te slepen: hier is-ie nog wél op voorraad

De iPhone 18 Pro Max is nu te bestellen, maar hoe snel heb je hem daadwerkelijk in huis? De levertijd verschilt per uitvoering en verkooppunt. Wij zetten de actuele levertijden voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

De eerste iPhone 18 Pro (Max) levertijden zijn bekend

De pre-order van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max is gestart. De levertijd verschilt per model, opslagcapaciteit en verkooppunt. De eerste voorraad is beschikbaar, maar bij populaire uitvoeringen kan de bezorgdatum snel opschuiven.

De levertijden zijn een momentopname en kunnen gedurende de dag veranderen. Sommige webwinkels hanteren optimistische levertijden; neem bij twijfel contact op met de aanbieder. We werken het overzicht dagelijks bij. Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst uitgeleverd, maar de levertijd kan schommelen doordat verkooppunten niet altijd weten hoeveel toestellen Apple levert.

Ik wil meer weten over…

Levertijden iPhone 18 Pro met abonnement Levertijden iPhone 18 Pro los toestel Levertijden iPhone 18 Pro Max met abonnement Levertijden iPhone 18 Pro Max los toestel

Lees verder na de advertentie.

iPhone 18 Pro met abonnement kopen: dit zijn de levertijden

Wil je de iPhone 18 Pro met een abonnement bestellen? Dan wil je natuurlijk weten wanneer je het toestel kunt verwachten. De levertijd kan per provider en uitvoering verschillen. Hieronder zetten we de actuele levertijden van de iPhone 18 Pro met abonnement voor je op een rij.

Levertijden per provider

OpslagKleurKPNOdidoVodafone
256GBZwart18 september18 septemberNog onbekend
256GBLichtblauw18 september18 septemberNog onbekend
256GBZilver18 september18 septemberNog onbekend
256GBRood18 september18 septemberNog onbekend
512GBZwart18 september18 septemberNog onbekend
512GBLichtblauw18 september18 septemberNog onbekend
512GBZilver18 september18 septemberNog onbekend
512GBRood18 september18 septemberNog onbekend

iPhone 18 Pro levertijd bij webshops

iPhone 18 Pro abonnementlevertijd over het algemeen
Belsimpel18 september
Mobiel.nl18 september
MediaMarkt18 september

iPhone 18 Pro met abonnement

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €625 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €625 inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €700 voordeel)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €700 voordeel)
Bekijk de iPhone 18 Pro (€100 extra inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (€100 extra inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)

Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)
Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €619 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €619 inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €644 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €644 inruilwaarde)
iPhone 18 Pro

Liever de iPhone 18 Pro los aanschaffen?

Wil je de iPhone 18 Pro als los toestel bestellen? Dan ben je natuurlijk benieuwd wanneer je nieuwe iPhone wordt geleverd. De levertijd kan per uitvoering en verkooppunt verschillen. Hieronder zetten we de actuele levertijden van de iPhone 18 Pro als los toestel voor je op een rij.

iPhone 18 Pro los toestellevertijd over het algemeen
MediaMarkt18 september
Coolblue18 september
Belsimpel18 september
Mobiel.nl18 september
Proshop18 september
JoepsNog onbekend

iPhone 18 Pro los toestel

Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro
Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro
Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro
Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro
Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro
Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro
Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

iPhone 18 Pro Max met abonnement kopen: dit zijn de levertijden

Wil je de iPhone 18 Pro Max met een abonnement bestellen? Dan ben je natuurlijk benieuwd wanneer je het toestel kunt verwachten. De levertijd kan per provider en uitvoering verschillen. Hieronder zetten we de actuele levertijden van de iPhone 18 Pro Max met abonnement voor je op een rij.

iPhone 18 Pro Max levertijd per provider

OpslagKleurKPNOdidoVodafone
256GBZwart18 september18 septemberNog onbekend
256GBLichtblauw18 september18 septemberNog onbekend
256GBZilver18 september18 septemberNog onbekend
256GBRood18 september18 septemberNog onbekend
512GBZwart18 september18 septemberNog onbekend
512GBLichtblauw18 september18 septemberNog onbekend
512GBZilver18 september18 septemberNog onbekend
512GBRood18 september18 septemberNog onbekend

iPhone 18 Pro Max levertijd bij webshops

iPhone 18 Pro Max abonnementlevertijd over het algemeen
Belsimpel18 september
Mobiel.nl18 september
MediaMarkt18 september

iPhone 18 Pro Max met abonnement

iPhone 18 Pro Max (tot €625 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €625 inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (tot €775 voordeel)

iPhone 18 Pro Max (tot €775 voordeel)
iPhone 18 Pro Max (€100 extra inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (€100 extra inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)

iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)
iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)
iphone 18 Pro camerafunctie

Levertijden iPhone 18 Pro Max los toestel

Wil je de iPhone 18 Pro Max als los toestel bestellen? Dan ben je natuurlijk benieuwd wanneer je nieuwe iPhone wordt geleverd. De levertijd kan per uitvoering en verkooppunt verschillen. Hieronder zetten we de actuele levertijden van de iPhone 18 Pro Max als los toestel voor je op een rij.

iPhone 18 Pro Max los toestellevertijd over het algemeen
MediaMarkt18 september
Coolblue18 september
Belsimpel18 september
Mobiel.nl18 september
Proshop18 september
JoepsNog onbekend

iPhone 18 Pro Max los toestel

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Bron afbeelding: 9to5mac
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