iPhone 18 Pro (Max) niet aan te slepen: hier is-ie nog wél op voorraad

De iPhone 18 Pro Max is nu te bestellen, maar hoe snel heb je hem daadwerkelijk in huis? De levertijd verschilt per uitvoering en verkooppunt. Wij zetten de actuele levertijden voor je op een rij.

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De eerste iPhone 18 Pro (Max) levertijden zijn bekend

De pre-order van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max is gestart. De levertijd verschilt per model, opslagcapaciteit en verkooppunt. De eerste voorraad is beschikbaar, maar bij populaire uitvoeringen kan de bezorgdatum snel opschuiven.

De levertijden zijn een momentopname en kunnen gedurende de dag veranderen. Sommige webwinkels hanteren optimistische levertijden; neem bij twijfel contact op met de aanbieder. We werken het overzicht dagelijks bij. Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst uitgeleverd, maar de levertijd kan schommelen doordat verkooppunten niet altijd weten hoeveel toestellen Apple levert.

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iPhone 18 Pro met abonnement kopen: dit zijn de levertijden

Wil je de iPhone 18 Pro met een abonnement bestellen? Dan wil je natuurlijk weten wanneer je het toestel kunt verwachten. De levertijd kan per provider en uitvoering verschillen. Hieronder zetten we de actuele levertijden van de iPhone 18 Pro met abonnement voor je op een rij.

Levertijden per provider

Opslag Kleur KPN Odido Vodafone 256GB Zwart 18 september 18 september Nog onbekend 256GB Lichtblauw 18 september 18 september Nog onbekend 256GB Zilver 18 september 18 september Nog onbekend 256GB Rood 18 september 18 september Nog onbekend 512GB Zwart 18 september 18 september Nog onbekend 512GB Lichtblauw 18 september 18 september Nog onbekend 512GB Zilver 18 september 18 september Nog onbekend 512GB Rood 18 september 18 september Nog onbekend

iPhone 18 Pro levertijd bij webshops

iPhone 18 Pro abonnement levertijd over het algemeen Belsimpel 18 september Mobiel.nl 18 september MediaMarkt 18 september

iPhone 18 Pro met abonnement

Liever de iPhone 18 Pro los aanschaffen?

Wil je de iPhone 18 Pro als los toestel bestellen? Dan ben je natuurlijk benieuwd wanneer je nieuwe iPhone wordt geleverd. De levertijd kan per uitvoering en verkooppunt verschillen. Hieronder zetten we de actuele levertijden van de iPhone 18 Pro als los toestel voor je op een rij.

iPhone 18 Pro los toestel levertijd over het algemeen MediaMarkt 18 september Coolblue 18 september Belsimpel 18 september Mobiel.nl 18 september Proshop 18 september Joeps Nog onbekend

iPhone 18 Pro los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

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iPhone 18 Pro Max met abonnement kopen: dit zijn de levertijden

Wil je de iPhone 18 Pro Max met een abonnement bestellen? Dan ben je natuurlijk benieuwd wanneer je het toestel kunt verwachten. De levertijd kan per provider en uitvoering verschillen. Hieronder zetten we de actuele levertijden van de iPhone 18 Pro Max met abonnement voor je op een rij.

iPhone 18 Pro Max levertijd per provider

Opslag Kleur KPN Odido Vodafone 256GB Zwart 18 september 18 september Nog onbekend 256GB Lichtblauw 18 september 18 september Nog onbekend 256GB Zilver 18 september 18 september Nog onbekend 256GB Rood 18 september 18 september Nog onbekend 512GB Zwart 18 september 18 september Nog onbekend 512GB Lichtblauw 18 september 18 september Nog onbekend 512GB Zilver 18 september 18 september Nog onbekend 512GB Rood 18 september 18 september Nog onbekend

iPhone 18 Pro Max levertijd bij webshops

iPhone 18 Pro Max abonnement levertijd over het algemeen Belsimpel 18 september Mobiel.nl 18 september MediaMarkt 18 september

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Levertijden iPhone 18 Pro Max los toestel

Wil je de iPhone 18 Pro Max als los toestel bestellen? Dan ben je natuurlijk benieuwd wanneer je nieuwe iPhone wordt geleverd. De levertijd kan per uitvoering en verkooppunt verschillen. Hieronder zetten we de actuele levertijden van de iPhone 18 Pro Max als los toestel voor je op een rij.

iPhone 18 Pro Max los toestel levertijd over het algemeen MediaMarkt 18 september Coolblue 18 september Belsimpel 18 september Mobiel.nl 18 september Proshop 18 september Joeps Nog onbekend

iPhone 18 Pro Max los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.