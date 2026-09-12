iPhone 18 Pro (Max) nu te bestellen met extra veel voordeel (ADV)

De iPhone 18 Pro (Max) is officieel aangekondigd en binnenkort te bestellen.

Odido komt direct met voordeel op de nieuwste Pro-iPhones, onder meer dankzij extra inruilvoordeel. We zetten alle voordelen voor je op een rij.

Je oude iPhone is nu extra veel waard bij Odido

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn officieel aangekondigd en vanaf aanstaande zaterdag te pre-orderen. Odido geeft je tijdelijk 100 euro extra inruilvoordeel als je tijdens de pre-order je oude telefoon inruilt. Zo is een iPhone 16 Pro tijdelijk tot 700 euro waard en levert een iPhone 15 Pro tot 550 euro op. Ook bij gebruikssporen kun je van het voordeel gebruikmaken. Je hoeft je oude telefoon bovendien pas in te leveren nadat je nieuwe iPhone is bezorgd. Zo kun je eerst je gegevens overzetten en daarna je oude toestel inruilen.

iPhone 18 Pro: pre-order met voordeel bij Odido

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max behoren tot de meest uitgebreide iPhones die Apple dit jaar heeft uitgebracht. Apple heeft de toestellen voorzien van een nieuwe 48-megapixel hoofdcamera met variabel diafragma, terwijl ook de prestaties en batterijduur opnieuw zijn verbeterd. De iPhone 18 Pro heeft een 6,3-inch Super Retina XDR-scherm en wordt aangedreven door de nieuwe A20 Pro-chip. De iPhone 18 Pro Max heeft een groter 6,9-inch scherm en dezelfde chip.

Ook de camera’s hebben een flinke upgrade gekregen. Aan de achterkant vind je een 48-megapixel Pro Fusion-camerasysteem met een 48-megapixel hoofdcamera met variabel diafragma, een 48-megapixel ultragroothoekcamera en een 48-megapixel telelens. Daarmee krijg je meer controle over foto’s en betere resultaten bij weinig licht. Voor selfies en videogesprekken gebruikt de iPhone 18 Pro een nieuwe 18-megapixel Center Stage-camera met autofocus.

iPhone 18 Pro Max: pre-order met voordeel bij Odido

Wil je liever het grootste scherm en de langste batterijduur? Dan kom je uit bij de iPhone 18 Pro Max. Dit toestel heeft een groter 6,9-inch scherm en is daarmee vooral interessant voor mensen die veel video’s kijken, gamen of gewoon graag een groot scherm hebben.

Onder de motorkap gebruikt de iPhone 18 Pro Max dezelfde A20 Pro-chip als de iPhone 18 Pro. Ook op het gebied van camera’s, prestaties en functies zijn de twee modellen grotendeels gelijk. Het grootste verschil zit in het formaat en de batterij. De iPhone 18 Pro Max gaat volgens Apple tot 39 uur mee bij het afspelen van video. Daarmee is dit model vooral interessant als je zo min mogelijk met een oplader bezig wilt zijn.