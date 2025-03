AirTag tijdelijk veel goedkoper: nu voor minder dan 22 euro

Dit is het moment om een nieuwe AirTag te halen, want het apparaatje is tijdelijk veel goedkoper. Hier haal je dat AirTag voor minder dan 22 euro!

AirTag veel goedkoper

Raak je regelmatig je spullen kwijt? Dan kan een AirTag niet ontbreken, want met het apparaatje kun je altijd de precieze locatie zien. Zo hoef je nooit meer te zoeken naar je sleutels, portemonnee, fiets of bagage. In plaats daarvan bekijk je de locatie in de Zoek mijn-app op je iPhone, iPad, Apple Watch of Mac. Dit is hét moment om een AirTag in huis te halen, omdat de tracker tijdelijk veel goedkoper is.

Je haalt nu vier AirTags voor slechts 85 euro, waardoor je nog maar 21,25 euro voor een AirTag betaalt. Dat is een groot verschil met de officiële prijzen bij Apple, waar je 129 euro voor vier AirTags neerlegt. Kies je voor een losse AirTag bij Apple, dan betaal je zelfs 39 euro. Ben je van plan om een AirTag te kopen? Wees er dan snel bij, want de aanbieding geldt tot en met zondag 16 maart 2025. Bekijk hier waar je de AirTags veel goedkoper krijgt:

Meer over de AirTag

Apple introduceerde AirTag in 2021 en heeft sindsdien regelmatig updates voor het apparaatje uitgebracht. Je maakt de AirTag gemakkelijk vast aan je sleutels of verstopt de tracker in je tas of koffer. Verbinden met je iPhone of iPad is zo gedaan, vervolgens zie je de locatie van de AirTag terug in de Zoek mijn-app op al je Apple-apparaten. Op die manier weet je precies waar het apparaatje zich bevindt op ieder moment van de dag.

Weet je even niet waar je sleutelbos, portemonnee of koffer is? Dan kun je de AirTag via de Zoek mijn-app een geluid af laten spelen, zodat je niet lang hoeft te zoeken naar je spullen. Vind je de AirTag niet? Dan kun je via de Zoek mijn-app nauwkeurig zoeken, waarmee je iPhone wijst in welke richting je de AirTag moet zoeken. Met een pijl geeft je iPhone aan waar de AirTag precies is, daarnaast zie je de afstand tussen jou en de AirTag.

Laagste prijzen

Met de AirTag maakt Apple een einde aan het zoeken van je sleutels, portemonnee, koffer of zelfs fiets. Zeker als je op vakantie gaat is de AirTag een fijne toevoeging, want je houdt dan altijd de locatie van je bagage in de gaten. Raak je onverhoopt toch je koffer kwijt? Dan zijn er inmiddels meerdere vliegtuigmaatschappijen die je verloren bagage lokaliseren met behulp van je AirTag. Onder andere KLM en Lufthansa ondersteunen deze functie al.

Bij iBood krijg je nu tijdelijk 34 procent korting op vier AirTags, want je haalt ze al voor 85 euro in huis. Zo betaal je slechts 21,25 euro voor een enkele AirTag. De aanbieding duurt nog tot en met zondag, of tot de voorraad strekt. Wees er dus snel bij, de kans is namelijk groot dat de voorraad slechts beperkt is. Is de actie voorbij of is de AirTag niet meer verkrijgbaar bij iBood? Bekijk dan hier de laagste actuele prijzen van de tracker: