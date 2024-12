AirTag kwijt? Deze luchtvaartmaatschappijen bieden een oplossing

Ben je jouw koffer verloren op vakantie? In dat geval hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen sinds kort een handige oplossing om je AirTag terug te vinden. Zo zit dat!

AirTag kwijt op vakantie

De AirTag is het perfecte hulpmiddel om spullen als je koffer, portemonnee, rugzak of sleutels nooit meer kwijt te raken. Je ziet de locatie van de tracker in de Zoek mijn-app op je iPhone, iPad of Mac(Book), zodat je precies weet waar de AirTag is. Ben je jouw AirTag verloren? Daar heeft Apple met iOS 18.2 een handige functie voor bedacht, want je kunt de locatie van de AirTag tijdelijk delen met bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen.

De feature komt vooral van pas als je de AirTag bent verloren bij een bepaald bedrijf. Door een tijdelijke link met de locatie van de tracker te delen kunnen medewerkers helpen bij het zoeken naar de AirTag. Via de link krijgen zij tijdelijk toegang tot de locatie van het apparaatje, waarmee die veel sneller gevonden wordt. Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft nu aangekondigd de nieuwe functie van de AirTag te ondersteunen.

Dit zijn de luchtvaartmaatschappijen

Ben je jouw koffer verloren op vakantie? Of kun je de bagage niet terugvinden op het vliegveld? In dat geval bieden steeds meer luchtvaartmaatschappijen ondersteuning voor de nieuwe Zoek mijn-functie van de AirTag. Zo werkt KLM al samen met Apple om door middel van AirTags verloren koffers weer op te sporen. Dit zijn alle luchtvaartmaatschappijen die de feature van Apple ondersteunen op dit moment:

Aer Lingus

Air Canada

Air New Zealand

Austrian Airlines

British Airways

Brussels Airlines

Delta Air Lines

Eurowings

Iberia

KLM

Lufthansa

Qantas

Singapore Airlines

Swiss International Air Lines

Turkish Airlines

United

Virgin Atlantic

Vueling

Het is de verwachting dat deze lijst de komende periode nog veel langer wordt, omdat steeds meer luchtvaartmaatschappijen meewerken aan de nieuwe AirTag-feature. Zo staat Air France nog niet op de lijst, terwijl KLM onderdeel is van Air France-KLM. Het gaat nog om een relatief nieuwe feature, die waarschijnlijk begin volgend jaar bij meer luchtvaartmaatschappijen te gebruiken is.

Zo werkt de AirTag-functie

Je vindt de nieuwe functie van de AirTag terug in de Zoek mijn-app. Ga daar naar ‘Objecten’, selecteer de verloren AirTag en tik op ‘Deel objectlocatie’. Zo krijg je de mogelijkheid om de locatie van de AirTag tijdelijk te delen, bijvoorbeeld met luchtvaartmaatschappijen. Bij bedrijven als KLM en Aer Lingus is het nu mogelijk om deze link te delen, wel zo handig als je bagage verloren is geraakt tijdens je vlucht.

Het gaat om een tijdelijke link, na een week is de locatie van de AirTag niet meer zichtbaar via de gedeelde link. Op deze manier beschermt Apple je privacy en wil het bedrijf voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de tijdelijke link. Ga jij binnenkort op vakantie en wil je altijd weten waar jouw bagage is? Dan is het aan te raden om een AirTag in je koffer of tas te verstoppen. Bekijk hier de laagste prijzen van de AirTag, zodat je nooit teveel betaalt: