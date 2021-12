Met Schwung fiets je een stuk sneller door groen

Met de Schwung-app op je iPhone fiets je heel wat sneller door het groene licht. Aangesloten stoplichten weten namelijk dat je eraan komt, waardoor je soms (veel) eerder op je bestemming bent.

Schwung – lekker snel door groen

De slogan van de app is ‘lekker snel door groen’ en geldt voor fietsers en stiekem ook voor wandelaars. Heb je de app geïnstalleerd en zijn er in jouw gemeente al aangesloten stoplichten aanwezig? Dan fiets je zo net wat sneller jouw route. Fijn, want zo hoef je niet meer minutenlang onnodig in de kou te staan als je ‘s ochtends op pad gaat.

Via een kaart in de app zelf kun je zien waar zulke stoplichten precies staan. Onder andere in Emmen, Breda, Lelystad, Den Bosch en Dordrecht zijn ze te vinden, net als in de Noordoostpolder en Flevoland. Het bedrijf achter de app is in gesprek met veel meer gemeenten. Tevens kun je natuurlijk ook altijd zelf een mailtje sturen naar jouw gemeente, waarbij je wijst op wat Schwung allemaal kan.

Omdat de stoplichten op jouw route weten dat je eraan komt, kan er net wat eerder groen licht worden aangevraagd. Tevens hoef je nooit iets handmatigs aan of uit te zetten. De Schwung-app detecteert namelijk automatisch of je fietst en start dan automatisch op. Klaar met je fietstochtje? Ook dan hoef je niks te doen, want dat heeft de app door. Dit zijn trouwens opties die je eenmalig handmatig aan moet zetten.

Zo werkt de app

De app ziet er wat basic uit en onderaan zijn drie tabbladen te vinden: home, kaart en menu. Op het eerste scherm zie je hoeveel Schwung-kruispunten er in de buurt zijn, maar ook wat statistieken. Zo kun je denken aan hoeveel van die kruispunten je vandaag gepasseerd bent of hoeveel fietstripjes je hebt afgelegd. Verder zie je daar het weerbericht van de komende uren.

Op het tweede tabblad zie je de kaart, waarop je in- en uit kunt zoomen en checkt waar de aangesloten verkeerslichten zich bevinden. Specifiek zoeken op een plaatsnaam of straatnaam is er niet bij. Het laatste tabblad laat je wat met de instellingen spelen. Zo kun je aangeven of de app mag detecteren dat je fietst of niet en ook of jouw locatie op de achtergrond mag worden gedeeld. Ook kun je daar feedback achterlaten voor de app-ontwikkelaars en meer lezen over de uitleg van de applicatie.

Maak jij al gebruik van Schwung en als dat niet zo is, zou jij de app wel installeren als-ie in jouw woonplaats bruikbaar is? Wij zijn natuurlijk benieuwd waarom wel of niet, dus laat dat even weten in de reacties.