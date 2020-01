Op zoek naar apps om je creatieve ei kwijt te kunnen? Zoek niet verder: wij hebben de beste kleurboek-apps voor volwassenen op een rijtje gezet.



De beste kleurboek-apps

Kleuren is niet alleen voor kinderen. Ook voor volwassenen kan het heel leuk en ontspannend zijn om iets in te kleuren. Je hebt misschien geen kleurboek en stiften bij de hand, maar aan een iPhone of iPad heb je genoeg. In de App Store zijn genoeg apps te vinden om lekker een avondje te kleuren en je helemaal zen te voelen.

Het is vooral leuk om de Apple Pencil te gebruiken voor deze kleurboek-apps, maar ook zonder kun je lekker aan de slag. Wij scheiden het kaf van het koren en lichten (in willekeurige volgorde) de beste kleurboek-apps voor je uit.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Colorfy

Colorfy maakt het kleuren heel gemakkelijk. Je kiest een mooi plaatje uit en daarna kun je gelijk aan de slag. Als je een kleur aantikt, krijg je gelijk een heel palet aan verschillende tinten van de kleur. Door een vak in de kleurplaat aan te tikken, kleur je het gelijk helemaal in. Ook kun je een thema kiezen met verschillende kleuren die bij een bepaald thema passen.

Helaas heb je in de app geen verschillende kwasten of stiften die je kunt gebruiken, waardoor je kleurplaten geen diepte of structuur zullen krijgen. In dat opzicht blijft Colorfy redelijk simpel, maar daardoor is de drempel ook laag om eraan te beginnen.

Colorfy: Coloring Book Fun Games For Free 9 (33 reviews) Gratis via App Store

2. Pigment

Pigment is wat uitgebreider dan Colorfy. Als je een mooie plaat hebt uitgekozen, kies je onderin de kleuren. In plaats van een vlak aan te tikken die meteen wordt ingekleurd, moet je nu zelf het werk doen en met verschillende kwasten aan de slag gaan. Toch zorgt de app ervoor dat je netjes binnen de lijntjes kleurt.

In het menu aan de linkerkant kies je voor verschillende kwasten, groottes, en dichtheid van de verf. Volledige vlakken vul je in met het verfemmertje. Aan inspiratie geen gebrek: in de galerij zie je de creaties van anderen, en je kunt ook verschillende tutorials volgen.

Helaas zitten veel functies, kleurplaten en kwasten achter slot en grendel: pas als je een abonnement afsluit, kun je van alle functies gebruikmaken. Maar ook met de gratis versie ben je voorlopig wel even zoet.

Pigment - Adult Coloring Book Pixite Inc. 8 (36 reviews) Gratis via App Store

3. Recolor

Recolor is weer wat simpeler qua functies, maar is daarom wel rustgevend. Als je een plaatje hebt gekozen zie je onderin wat kleuren. Door te swipen kun je verschillende kleurenpaletten kiezen. In de strook daarboven zie je het aanbod aan kleurenpaletten, met verschillende tinten in die kleur. Als je een vlak aantikt, wordt deze gelijk ingekleurd met een mooie overgangskleur.

Helaas zit ook hier veel op slot als je geen abonnement neemt. Als je een plaatje wil kiezen in de gratis versie, moet je eerst een video kijken om het plaatje te kunnen gebruiken. Verder kun je geen verschillende kwasten of dichtheid kiezen. Als je het plaatje hebt ingekleurd, kun je wel nog een structuur en een filter toevoegen. Ook kun je de lijnen lichter maken of een andere kleur geven.

Recolor - Kleuren & Ontspannen Sumoing Ltd 2 (1 reviews) Gratis via App Store

4. Kleurboek voor mij en Mandala

Dit kleurboek voor volwassenen gaat voor de ultieme therapeutische ervaring: er is zelfs rustgevende muziek om aan te zetten terwijl je kleurt. Je kiest kleuren uit veel verschillende paletten en kunt de grootte en dichtheid van je penselen gemakkelijk aanpassen.

Wat bijzonder is aan deze app, is dat je een eigen foto toevoegt om je kleurplaat uniek te maken. Je kunt bijvoorbeeld een landschap toevoegen om als achtergrond te gebruiken, of een gezicht om in de kleurplaat te zetten. Ook kun je een textuur als achtergrond kiezen. Laat je creativiteit erop los en zie vanzelf wat voor kunstwerk eruit komt!

Kleurboek voor mij en Mandala Apalon Apps 10 (16 reviews) Gratis via App Store

5. April Coloring

Iedereen kan de mooiste plaatjes maken met April Coloring. In de app kleur je een plaatje in op nummer. Je zoomt in, tikt op een nummer en ziet gelijk welke vlakken hetzelfde nummer hebben. Vervolgens begin je gelijk met kleuren. Onderin zie je het palet met kleuren die bij een specifiek nummer horen.

Als je twee aangrenzende vakken hebt ingekleurd, verdwijnen de lijnen ertussen vanzelf. Langzaamaan zie je een mooi ingekleurd plaatje verschijnen. In de galerij kies je een thema en vervolgens het plaatje dat je wil inkleuren. Maar je kan niet alles kiezen: hoe meer je kleurt, hoe meer kleurplaten je vrijspeelt. Tijdens het kleuren verdien je ook muntjes, waarmee je nieuwe plaatjes ‘koopt’.

April Coloring Crimson Pine Games 10 (5 reviews) Gratis via App Store

Andere teken-apps

Ben je het kleuren zat en ben je klaar voor de volgende uitdaging? Probeer dan eens een teken-app, zoals Adobe Fresco. Ben je benieuwd naar nog meer teken-apps? Op iPhoned lees je wat volgens ons de beste teken-apps zijn.