WhatsApp gesprekken goed beveiligen? Schakel deze functie direct in

Gebruik je WhatsApp regelmatig en wil je alle gesprekken écht goed beveiligen? Schakel deze functie dan direct in!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp gesprekken beveiligen

Privacy in WhatsApp is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Meta heeft meermaals onder vuur gelegen wegens privacyzorgen, waarna er veel nieuwe functies aan WhatsApp zijn toegevoegd. Je kunt tegenwoordig een privacycontrole uitvoeren, waarbij je een overzicht ziet van de privacyinstellingen voor jouw account in WhatsApp. Toch staan hier niet alle functies in, zo ontbreekt een belangrijke instelling om gesprekken in WhatsApp écht goed te beveiligen.

Alle gesprekken in WhatsApp zijn end-to-end versleuteld, dat betekent dat alleen jij en de ontvanger de berichten kunnen lezen. Niemand anders heeft toegang tot deze berichten, ook WhatsApp zelf niet. Dit geldt voor zowel privé- als groepsgesprekken, maar je kunt chats nog beter beveiligen. Daarvoor heeft WhatsApp ‘Geavanceerde privacy voor chats’ geïntroduceerd, maar die functie moet je wel handmatig inschakelen.

Geavanceerde privacy voor chats

WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd, die alle gesprekken nog beter beveiligd. Met ‘Geavanceerde privacy voor chats’ ingeschakeld kunnen gesprekken niet worden geëxporteerd en wordt media niet automatisch opgeslagen. Dat geldt voor jou, maar ook voor andere contactpersonen in het privé- of groepsgesprek. Op deze manier kun je gesprekken in WhatsApp nóg beter beveiligen:

Open ‘WhatsApp’; Ga naar een gesprek dat je beter wilt beveiligen; Tik op de naam boven het (groeps)gesprek; Kies voor ‘Geavanceerde privacy voor chats’; Zet de schakelaar achter ‘Geavanceerde privacy voor chats’ aan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met ‘Geavanceerde privacy voor chats’ voeg je een extra beveiligingslaag toe aan gesprekken in WhatsApp. Zo weet je zeker dat het gesprek niet ongewenst wordt geëxporteerd en voorkom je dat foto’s of video’s buiten de chat worden verspreid. Daarnaast worden alle functies van Meta AI uitgeschakeld in het gesprek. De chatbot van WhatsApp krijgt zo geen toegang tot de berichten in de chat, ook niet als Meta AI wordt vermeld.

Meer over WhatsApp

Wil je alle gesprekken in WhatsApp goed beveiligen? Dan is het aan te raden om ‘Geavanceerde privacy voor chats’ in ieder gesprek aan te zetten. Het is helaas (nog) niet mogelijk om de functie voor alle gesprekken in één keer te activeren. Je moet de instelling voor iedere chat apart aanzetten. Alle deelnemers van het gesprek krijgen vervolgens een melding dat geavanceerde privacy voor chats is ingeschakeld.

Let wel op, want de geavanceerde functie voorkomt dat media automatisch wordt opgeslagen in je filmrol. Krijg je regelmatig afbeeldingen of video’s doorgestuurd in WhatsApp? Die moet je na het inschakelen van ‘Geavanceerde privacy voor chats’ handmatig opslaan. Het is in ieder geval verstandig om de functie aan te zetten, om alle gesprekken in WhatsApp nog beter te beveiligen. Bekijk hier meer handige tips voor WhatsApp: