WhatsApp voegt nieuwe functie toe aan je contacten (en die is belangrijk) 

Nu de officiële introductie van gebruikersnamen in WhatsApp nadert, is er een nieuwe functie toegevoegd aan je contacten – dit moet je weten.

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WhatsApp heeft een nieuw veld toegevoegd aan het scherm waar je contacten opslaat: je kunt daar voortaan ook een gebruikersnaam invullen. Wanneer je in WhatsApp naar het tabblad ‘Chats’ gaat en op het plusje tikt, kun je ‘Nieuw contact’ kiezen. Op het vertrouwde scherm voor het toevoegen van een contact staat nu naast de naam en het telefoonnummer ook een apart veld voor de gebruikersnaam. Dat ziet er zo uit:

Gebruikersnaam

De toevoeging lijkt misschien klein, maar vormt een belangrijke voorbereiding op de komst van WhatsApp-gebruikersnamen. Daarmee wil WhatsApp het mogelijk maken om met anderen te communiceren zonder dat je direct je telefoonnummer hoeft te delen. Dat is vooral interessant wanneer je contact opneemt met iemand die je niet persoonlijk kent. Bij vergelijkbare chat-apps zoals Telegram is dit al veel langer mogelijk.

Voor bestaande gebruikers verandert er voorlopig weinig. Wie een gebruikersnaam opslaat, blijft de betreffende persoon gewoon onder diens opgeslagen naam in de chat zien. De gebruikersnaam wordt op de achtergrond aan het contact gekoppeld. Zodra gebruikersnamen breder beschikbaar zijn, moet het gemakkelijker worden om nieuwe contacten rechtstreeks vanuit WhatsApp op te slaan. De app kan de gebruikersnaam dan automatisch aan het contact toevoegen.

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Nog niet voor iedereen beschikbaar

De nieuwe optie wordt momenteel geleidelijk uitgerold. Sommige gebruikers met de nieuwste bètaversie zien het veld al, terwijl ook een deel van de gebruikers van de reguliere versie de functie kan tegenkomen. WhatsApp heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de functie voor iedereen beschikbaar is.

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