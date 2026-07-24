iPhone-tips: dit zijn de 3 widgets die iedereen zou moeten kennen

Widgets kunnen heel erg handig zijn, daarom hebben we er in deze iPhone-tips drie voor je verzameld die je zeker eens zou moeten uitproberen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: 3 widgets die je zou moeten kennen

Widgets zijn al jaren onderdeel van iOS, maar veel iPhone-gebruikers halen er lang niet alles uit. Zonde, want met de juiste widgets hoef je veel minder vaak apps te openen. Belangrijke informatie staat namelijk direct op je beginscherm of vergrendelscherm.

Heb je weinig ruimte? Gebruik dan de functie ‘slimme stapel‘. Daarmee plaats je meerdere widgets op elkaar, zodat je niet meer ruimte nodig hebt. Vervolgens scrol je er eenvoudig doorheen. Wil je weten hoe je widgets (en achtergronden) toevoegt? Lees dan het artikel iPhone achtergrond instellen in iOS 26 (dat doe je zo).

1. Alle batterijen in een oogopslag

Gebruik je naast je iPhone bijvoorbeeld ook nog AirPods en een Apple Watch? Dan is de Batterijen-widget bijna onmisbaar. De widget laat in één oogopslag zien hoeveel batterij je iPhone én je verbonden apparaten nog hebben. Je hoeft dus niet meer je AirPods-doosje te openen of de Batterijen-app op je Apple Watch te raadplegen. Vooral als je onderweg bent is dat handig. Zo zie je direct of je AirPods nog genoeg stroom hebben voor de terugreis of dat het tijd is om ze even op te laden.

2. Altijd voorbereid met de Weer-widget

De Weer-app behoort waarschijnlijk niet tot de apps die je het vaakst opent, maar de widget maakt het bijna helemaal overbodig. Je ziet namelijk direct de actuele temperatuur, de weersverwachting voor de komende uren en eventuele waarschuwingen voor regen of onweer. Zo weet je al voordat je de deur uitgaat of je een jas of paraplu nodig hebt. Kies bij voorkeur voor de middelgrote widget. Die toont meer informatie zonder al te veel ruimte op je beginscherm in beslag te nemen.

3. Afbeelding van de dag

Ben je dol op mooie foto’s of leuke weetjes? Dan is de Wikipedia-widget een verrassend leuke toevoeging aan je beginscherm. Kies voor de widget ‘Afbeelding van de dag’ en je ziet iedere dag een nieuwe foto uit de enorme beeldcollectie van Wikipedia.

De afbeeldingen lopen flink uiteen. De ene dag verschijnt een indrukwekkend landschap of een bijzonder dier, de volgende dag zie je een historisch gebouw of een spectaculaire foto uit de ruimte. Tik erop en je leest er direct meer over.

Dappre Dappre 7.6 (29 reviews) Gratis via App Store via App Store

Extra tip: de widget die je hierboven aan de onderkant ziet, is van de app Dappre. Met die widget heb je snel toegang tot al je klantenkaarten!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer iPhone-tips

Vond je deze iPhone-tips handig en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!