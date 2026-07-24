AirPods hebben één groot nadeel: zo voorkom je dat

We hoeven je niet te vertellen dat AirPods veel voordelen hebben, maar misschien wist je niet dat er ook een nadeel is dat je kunt voorkomen.

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AirPods hebben één groot nadeel

Je hebt het misschien wel eens meegemaakt: je haalt je AirPods uit de oplaadcase, doet ze in je oren en komt er al snel achter dat één van de twee leeg is. De andere AirPod heeft nog gewoon 100 procent batterij, maar aan één oortje heb je natuurlijk weinig. Gelukkig is er een simpele manier om dit probleem te voorkomen.

Dit is het probleem

AirPods zijn ontworpen om automatisch op te laden zodra je ze terug in de oplaadcase plaatst, maar daar zit ook gelijk het nadeel. In de praktijk gaat dat bijna altijd goed, maar soms zit één van de oortjes nét niet helemaal goed in de case. Daardoor maakt hij geen contact met de oplaadpunten en wordt de batterij niet opgeladen.

Het vervelende is dat je daar vaak pas achter komt wanneer je de AirPods weer wilt gebruiken. De ene AirPod is dan volledig opgeladen, terwijl de andere helemaal of bijna leeg is. En daar heb je op dat moment natuurlijk helemaal niks aan.

Zo voorkom je het

De oplossing van het nadeel is eigenlijk verrassend simpel: controleer altijd even of beide AirPods goed in de case zitten. Wanneer je de oortjes terugplaatst, moeten ze als het ware vanzelf op hun plek vallen. Sluit de case niet direct, maar kijk nog even of beide AirPods netjes in de uitsparing liggen. Vooral als je haast hebt of de AirPods snel terugstopt, kan een oortje scheef komen te zitten.

Heb je een MagSafe-oplaadcase of een case met een statuslampje aan de voorkant? Dan kun je na het openen van de case ook even controleren of de AirPods worden herkend. Op een gekoppelde iPhone verschijnt vaak direct een venster met de batterijpercentages van beide oortjes.

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Een andere oorzaak kan vuil zijn. Stof, pluisjes of oorsmeer kunnen zich ophopen in de uitsparingen van de case, waardoor de AirPods minder goed contact maken met de oplaadpunten. Het is daarom slim om de case af en toe schoon te maken met een droge, zachte doek. Hardnekkig vuil kun je voorzichtig verwijderen met een droog wattenstaafje of een zacht borsteltje.

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