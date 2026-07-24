Waarom de Apple TV elke smart-tv beter maakt (zélfs die van jou)

Een Apple TV lijkt op het eerste gezicht misschien een simpel kastje. Toch maakt hij je smart-tv op bijna alle punten stukken beter.

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Waarom de Apple TV elke smart-televisie beter maakt (zélfs die van jou)

Heb je thuis een smart-tv? Dan heb je daar vast wel eens naar Netflix, YouTube, Disney Plus of Videoland zitten kijken. En als je televisie net nieuw is, dan werkt vaak nog wel redelijk vlotjes. Maar na verloop van tijd gaat het mis. Apps openen langzaam, menu’s beginnen steeds meer te haperen en updates voor je favoriete apps komen niet meer. Gelukkig is daar een simpele oplossing voor: de Apple TV!

Apple TV maakt je slimme tv pas écht slim

De Apple TV is een klein kastje dat je met een hdmi-kabel op je televisie aansluit. Daarna gebruik je eigenlijk niet meer het slimme deel van je tv, maar de software van Apple.

En dat merk je meteen. Apps starten razendsnel op, bladeren voelt soepel en je hoeft minder lang te wachten tot er eindelijk iets op het scherm gebeurt. Zelfs een oudere televisie voelt weer een stuk moderner met een Apple TV.

1. Meer apps en langere ondersteuning

Ook krijgen apps op de Apple TV vaak langer updates, want bij smart-televisies stoppen fabrikanten meestal veel sneller met ondersteuning. Bij de Apple TV zit je dus veel langer goed. Daar komt bij dat je op een Apple TV veel meer apps tot je beschikking hebt.

2. Betere privacy

Een andere voordeel is je privacy. Smart-tv’s willen steeds vaker van alles van je weten en daar hun reclame op aanpassen. Dat terwijl bij televisies in de menu’s steeds meer reclame te zien krijgt. De Apple TV heeft hier een stuk minder last van.

3. Afstandsbediening met de knoppen die je wilt

Dan is er nog de afstandsbediening. De remote van veel televisies zit vol knoppen. En veel van die knoppen gebruik je uiteindelijk toch nooit. De afstandsbediening van de Apple TV is een stuk handzamer. Je navigeert makkelijk door menu’s met de ronde knop en er zijn onder andere knoppen voor volume, teruggaan en afspelen/pauzeren. Met Siri kun je daarnaast snel naar een film of serie zoeken.

4. Goede samenwerking andere Apple-devices

Een ander voordeel is dat de Apple TV goed samenwerkt met andere Apple-apparaten. Heb je een iPhone? Dan kun je foto’s en video’s makkelijk via AirPlay op je tv laten zien. Ook kun je de iPhone gebruiken als afstandsbediening wanneer de Apple TV remote even net te ver weg ligt.

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Apple heeft de nieuwste software voor de Apple TV onlangs uit de doeken gedaan. tvOS 27 verschijnt waarschijnlijk ergens rond september en komt naar de Apple TV 4K uit 2021 en de Apple TV 4K uit 2022. Heb je zo’n model onder je televisie staan, dan zit je dus voorlopig nog goed.

Als je echter een oudere Apple TV hebt en je wilt straks tvOS 27 draaien, dan moet je upgraden en een nieuwe Apple TV 4K aanschaffen. Bekijk in dat geval de beste aanbiedingen hieronder!