Pas op: stop je iPhone zo in je broekzak om laadproblemen te voorkomen

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
20 juli 2026, 16:16
2 min leestijd
Pas op: stop je iPhone zo in je broekzak om laadproblemen te voorkomen

Stop jij je iPhone zonder erbij na te denken in je broekzak? Dan is het slim om daar wat beter op te letten. Zo voorkom je namelijk gedoe met opladen.

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Pas op: stop je iPhone zo in je broekzak om laadproblemen te voorkomen

Je stopt je iPhone waarschijnlijk meerdere keren per dag zonder erbij na te denken in je broekzak. Toch kan de manier waarop je dat doet ervoor zorgen dat de oplaadpoort van je iPhone verstopt raakt.

iphone broekzak

Aansluiting omhoog of omlaag?

Veel mensen draaien hun iPhone om voordat ze hem in hun broekzak stoppen. De usb-c- of Lightning-aansluiting wijst dan naar boven. Dat voelt logisch, want wanneer je de iPhone weer pakt, heb je hem vaak meteen goed in je hand. Toch is dat niet altijd slim. Wanneer je dat doet is de opening blootgesteld aan de pluisjes die in de poort kunnen vallen.

iphone 16e usb-c

Waarom een beetje stof vervelend is

Een klein pluisje lijkt onschuldig, maar na verloop van tijd wordt het vuil in de aansluiting stevig aangedrukt. De laadkabel kan daardoor minder diep in je iPhone en het gevolg daarvan is dat je de iPhone niet meer (bekabeld) kunt opladen.

Je denkt dan misschien dat de kabel kapot is, terwijl een vieze aansluiting de echte boosdoener is. Door je iPhone met de poort naar boven in je broekzak te steken, verklein je de kans dat vuil zich daar ophoopt.

Zo kun je de poort van je iPhone weer schoonmaken

Maar hoe maak je een verstopte poort weer goed schoon? Ga nooit aan de slag met een metalen naald of ander scherp voorwerp. Daarmee kun je de contacten in de aansluiting beschadigen. Gebruik liever een zacht, niet-metalen hulpmiddel en werk voorzichtig.

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Er is zelfs een compleet schoonmakset om je iPhone schoon te maken. Of je kiest voor een bescherming, dat kan ook.

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