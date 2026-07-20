Ga je op vakantie? Maak eerst deze foto’s met je iPhone

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
20 juli 2026, 17:59
2 min leestijd
Ga je op vakantie? Maak eerst deze foto’s met je iPhone

Vakantiestress begint soms pas als je al onderweg bent. Door een paar slimme foto’s met je iPhone te maken, kun je een hoop twijfels voorkomen.

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Ga je op vakantie? Maak eerst deze foto’s met je iPhone

De koffers zijn ingepakt en je bent eindelijk onderweg. Dan schiet het ineens door je hoofd: stond het gasfornuis nou echt uit? Met een simpele iPhone-truc voorkom je een hoop stress voor en tijdens je vakantie.

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Voorkom twijfelen wanneer je op vakantie bent

Je gaat dan natuurlijk altijd op het verkeerde moment zitten twijfelen. Net als je al een uur in de auto zit, al op het vliegveld staat of zelfs de grens al over bent. Opeens weet je zelfs niet meer zeker of je de voordeur goed op slot hebt gedaan.

Waarschijnlijk heb je alles netjes gecontroleerd, maar toch blijft die twijfel in je hoofd rondspoken. Terugrijden is natuurlijk super-irritant en iemand anders het even laten checken kan ook niet altijd.

De oplossing is verrassend simpel. Maak vlak voor vertrek een paar foto’s (en video’s) met je iPhone voordat je op vakantie gaat. Zo heb je onderweg bewijs dat alles thuis veilig is achtergelaten. Daar heb je geen dure beveiligingscamera of slimme stekker voor nodig.

camerafunctie 18 pro

Maak deze foto’s voor je vertrekt

Loop voordat je weggaat nog één keer door het huis. Maak daarbij duidelijke foto’s van de dingen waarover je later mogelijk gaat twijfelen. Denk onder andere aan:

  • de knoppen van het gasfornuis;
  • de ramen die gesloten zijn;
  • de deur van de koelkast die goed dicht zit.

Bij de voor- en achterdeur kun je een korte video opnemen. Film hoe je de deur dichttrekt en vervolgens op slot draait.

de iPhone Fold

Begin je onderweg te twijfelen? Dan open je de Foto’s-app op je iPhone. Je ziet op de beelden niet alleen dat alles goed staat, maar ook op welke dag en welk tijdstip je de foto hebt gemaakt.

Zo maak je er een vaste gewoonte van

Ben je bang dat je iets vergeet? Maak dan in de Herinneringen-app een vaste vakantiechecklist. Zet daarop alles wat je wilt controleren en fotograferen met je iPhone voordat je op vakantie gaat. Zo hoef je vlak voor vertrek alleen het lijstje af te lopen. Maak daarna de foto’s en vertrekt met een gerust gevoel.

Verwijder de beelden na je vakantie weer. Zo blijft je fotobibliotheek netjes en weet je bij de volgende reis zeker dat je naar recente foto’s kijkt.

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Bron afbeelding: appelinsider
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