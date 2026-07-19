3 verborgen functies van Flitsmeister die je moet kennen (vóór vertrek)

Ben je regelmatig onderweg met de auto? Dan moet je deze drie verborgen functies van Flitsmeister kennen vóór je de weg op gaat!

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Flitsmeister

Voor veel automobilisten is Flitsmeister onmisbaar geworden. De applicatie geeft meldingen van files, actuele mobiele flitspalen en trajectcontroles. Zo voorkomt Flitsmeister dat je een hoge verkeersboete op de mat krijgt, maar de applicatie beschikt daarnaast over nog veel meer functies. Gebruik jij Flitsmeister regelmatig om je bestemming te bereiken? Dan moet je deze drie verborgen features van de navigatiedienst kennen!

1. Verbeterde spraakinstructies

De spraakinstructies zijn een belangrijk onderdeel van Flitsmeister. Met gesproken opdrachten vertelt Flitsmeister welke afslag je moet nemen en wat de actuele verkeersinformatie is. Inmiddels zijn er verbeterde versies van de spraakinstructies beschikbaar, maar die functie moet je wel zelf inschakelen in Flitsmeister. Benieuwd hoe je dat doet? Hier vind je de verbeterde spraakopdrachten in Flitsmeister:

Open Flitsmeister; Tik op ‘Instellingen’ (het tandwiel) rechtsonder; Kies voor ‘Spraak & soundpacks’; Selecteer een naam met ‘Verbeterd’ erachter; Open vervolgens de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Toegankelijkheid > Live spraak’; Tik op ‘Voeg voorkeursstem toe… > Nederlands’ en kies een stem met ‘Verbeterd’ erachter; Selecteer dezelfde naam tot slot in de Flitsmeister-app.

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2. Carwash

Flitsmeister heeft recent een nieuwe functie toegevoegd, want je kunt voortaan wasstraten opzoeken in de navigatiedienst. De applicatie toont wasstraten automatisch als je in de buurt bent. Dat is niet alles, want je krijgt ook nog eens de mogelijkheid om via Flitsmeister te betalen bij een aangesloten carwash. Bij 230 aangesloten wasstraten krijg je met Flitsmeister 20 procent korting. Hier lees je meer over de handige functie:

3. Tol betalen

Naast de wasstraat kun je ook de tolwegen betalen in Flitsmeister. De navigatiedienst beschikt over een handige functie, want je kunt met Flitsmeister tolwegen achteraf betalen met je creditcard. Deze optie moet je wel zelf inschakelen, zodat je zonder problemen over tolwegen als de A24 kunt rijden. Door je kenteken in te voeren krijg je iedere maand een factuur om e-tol te betalen. Dat doe je als volgt:

Open Flitsmeister;

Tik op de drie horizontale streepjes linksonder in beeld om het menu te openen;

Ga naar ‘Tol’;

Log in op je account;

Voer de kentekens in waarvoor je automatisch tol wilt betalen.

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Meer tips

Flitsmeister voegt regelmatig handige functies toe, maar die zijn lang niet altijd even gemakkelijk te vinden. Met alle nieuwe features wordt Flitsmeister veel meer dan een navigatiedienst, zeker nu je ook de tolwegen en wasstraten kunt betalen in de applicatie. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Volg ons dan op TikTok en schrijf je gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!