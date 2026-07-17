3 iPhone-tips waarmee je direct veel betere vakantiefoto’s maakt

Iedereen met een iPhone maakt op vakantie wel wat vakantiefoto’s, maar de resultaten lopen vaak uiteen – met deze iPhone-tips lukken ze zeker!

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3 iPhone-tips voor betere vakantiefoto’s

Heb je op vakantie allerlei vakantiefoto’s met je iPhone gemaakt, blijken ze achteraf niet allemaal zo indrukwekkend als je had gehoopt. Vaak is dat niet omdat de camera tekortschiet, maar omdat je niet optimaal gebruikmaakt van de aanwezige functies. Met deze 3 iPhone-tips haal je er zonder extra apps of accessoires veel meer uit. Zo zien je vakantiefoto’s er niet alleen mooier uit, maar krijgen ze ook een professionele uitstraling.

1. Zo maak je vakantiefoto’s meteen veel spannender

De Portretmodus is waarschijnlijk een van de bekendste camerafuncties op de iPhone. Vanwege de naam gebruiken de meeste mensen de functie echter alleen maar voor foto’s van personen. Dat is best wel zonde, want de functie werkt ook verrassend goed bij andere onderwerpen. Je vindt de modus PORTRET door de camera te openen en beneden de modus FOTO één plek naar links te vegen.

Fotografeer bijvoorbeeld een bord met lokale specialiteiten, een kleurrijke bloem, een bijzonder souvenir of een detail van een oud gebouw in de Portretmodus. Jouw iPhone vervaagt de achtergrond dan automatisch, waardoor alle aandacht naar het onderwerp gaat. Dat zorgt voor een veel sfeervoller resultaat dan een standaardfoto. Vooral op drukke pleinen of in restaurants is dit een eenvoudige manier om rommelige achtergronden minder op te laten vallen. Maar het werkt eigenlijk overal wel.

2. Maak één foto op vakantie altijd twee keer

Zie je een prachtig uitzicht of een indrukwekkend gebouw? Maak dan niet één, maar twee foto’s. Schiet eerst de foto zoals je gewend bent (groothoeklens, 1x zoom) en maak daarna direct nog een opname met de ultragroothoeklens (0,5x zoom). Dat kost je slechts een paar seconden, maar geeft je achteraf veel meer keuze.

De gewone camera legt details vaak beter vast, terwijl de ultragroothoeklens juist meer van de omgeving laat zien. Soms zorgt die extra ruimte voor een veel sterkere compositie of een indrukwekkender vakantiegevoel. Je hoeft op deze manier dus niet tijdens je vakantie al te beslissen welke versie de mooiste is. Dat kun je rustig op een later moment doen, wanneer je de foto’s terugkijkt.

3. Geef al je vakantiefoto’s dezelfde uitstraling

Een vakantiealbum oogt veel mooier als alle foto’s dezelfde stijl hebben. En dat is best gemakkelijk te realiseren. Kies om te beginnen een foto die je wilt bewerken. Heb je alles naar wens aangepast? Dan kun je heel eenvoudig exact hetzelfde doen met al je andere foto’s. Dat gaat zo:

Tik na het bewerken rechtsboven op de drie puntjes; Kies voor ‘Kopieer bewerkingen’; Schakel in wat je mee wilt nemen en tik op ‘Kopieer’; Selecteer alle foto’s die je op dezelfde manier wilt bewerken; Tik opnieuw op de drie puntjes en kies ‘Plak bewerkingen’.

Alle instellingen, zoals helderheid, contrast, warmte en verzadiging, worden direct overgenomen. Zo geef je een complete serie foto’s in een paar seconden dezelfde warme vakantielook. We raden overigens aan om de optie ‘Snij bij’ niet mee te kopiëren. De kans is namelijk groot dat je veel foto’s niet, of anders wilt uitsnijden.

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