ChatGPT met Siri en Opdrachten gebruiken – zo werkt het

Gebruik je vaak Siri en kan je ondertussen ook niet meer zonder ChatGPT? Dan is er goed nieuws, want de ChatGPT app heeft eindelijk officiële ondersteuning voor Siri, via de Opdrachten-app.

ChatGPT met Siri gebruiken

De afgelopen maanden heeft ChatGPT het internet ontzettend snel overgenomen. Met de dienst is het voor iedereen met een account mogelijk om te chatten met een AI. De chatbot geeft dan uitgebreid antwoord op de vragen die je stelt of de opmerkingen die je maakt. De gratis app van ChatGPT is inmiddels ook in Nederland en België te downloaden én heeft nu eindelijk ondersteuning voor Siri.

De officiële app van ChatGPT is de laatste weken uitgekomen in verschillende landen over de hele wereld, maar werkte nog niet goed samen met Siri. Daar is nu dus verandering in gekomen, want OpenAI heeft de applicatie namelijk ondersteuning voor de app Opdrachten gegeven. En daardoor kun je er eindelijk ook goed gebruik mee maken met Siri. Wij leggen je uit hoe het werkt.

Siri werkt nu met ChatGPT

Eerder was het via een omweg al mogelijk om ChatGPT te bedienen met Siri. In Opdrachten kon dan een taak toegevoegd worden, maar dit was vrij ingewikkeld. Gelukkig heeft de ChatGPT-app zelf nu ondersteuning voor Siri. Voor de beste ervaring moet je Siri wel toestemming hebben gegeven om ChatGPT en de inhoud van de app te tonen. Dit doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Siri en zoeken’; Scrol naar beneden en open ‘ChatGPT’; Zet de schakelaars onder ‘Tijdens het zoeken’ aan.

Echt handig wordt de app van ChatGPT met de ondersteuning voor Apple’s Opdrachten-app. Zo kun je taken uitvoeren in Opdrachten die betrekking hebben op de app van ChatGPT. Denk hierbij aan het laten maken van samenvattingen van teksten of het automatisch openen van de app in bepaalde situaties. Het is nu mogelijk om de ChatGPT-app simpelweg aan te tikken in Opdrachten bij het maken van een nieuwe taak.

Werk de app van ChatGPT bij

Deze nieuwe functies van ChatGPT werken met de nieuwste versie van de app. Zorg er dus voor dat je de ChatGPT-app eerst even bijwerkt, voordat je met Siri en Opdrachten aan de slag gaat. De nieuwste versie van de app is Versie 1.2023.159. Heb je de app nog niet op de iPhone of iPad staan? De officiële ChatGPT-app is hier gratis te downloaden in de App Store:

