ChatGPT gids: zo haal je alles uit de officiële iPhone-app

OpenAI heeft de officiële iOS-app van ChatGPT in Nederland beschikbaar gemaakt. In deze ChatGPT gids leer je hoe je alles uit deze app haalt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT gids voor de iOS-app

ChatGPT was lange tijd alleen via een webbrowser te gebruiken. Omdat ChatGPT-maker OpenAI niet met een app kwam, gingen anderen maar aan de slag. Dat zorgde voor een wildgroei aan matige apps in de App Store. Nu is er eindelijk een officiële app beschikbaar en in deze gids vertellen we je wat je daar mee kunt.

De app vinden

Het eerste obstakel is het vinden van de app. Als je in de App Store zoekt naar ‘ChatGPT’ dan krijg je een waslijst aan apps voorgeschoteld met namen zoals ‘ChatGPT Nederlands’, ‘Open Chat AI’ en ‘ChatGPT Open AI’. Wil je echt de officiële app downloaden, dan moet je bij onderstaande knop zijn.

ChatGPT OpenAI 9,4 (19 reviews) Gratis via App Store via App Store

Inloggen

Je moet je vervolgens registreren bij OpenAI, maar daarvoor kun je ook gewoon Log in with Apple gebruiken. Als je een nieuw account maakt is het verplicht om een verjaardag op te geven. Ook is er een grote kans dat je moet bewijzen geen robot te zijn met een bijzonder ingewikkelde puzzel. Lees nauwkeurig de instructies en dan moet het goed komen.

Aan de slag

De interface van ChatGPT is heel minimalistisch: een wit scherm met een chatbalk onderin. Daar kun je beginnen met typen om ChatGPT opdrachten te geven. Dat werkt in het Engels en het Nederlands. Door op de knop rechts in de chatbalk te drukken kun je jouw vraag ook spreken in plaats van typen.

Swipe je van links naar rechts dan verschijnt je geschiedenis. Daar kun je rustig teruglezen wat je zoal hebt besproken met ChatGPT. Deze geschiedenis wordt netjes gesynchroniseerd met de webversie als je hetzelfde account gebruikt. Swipe je van rechts naar links dan start je een hele nieuwe chat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat je zoal kunt doen

Met ChatGPT kun je allerlei dingen bereiken door het stellen van een vraag. We zetten enkele voorbeelden voor je op een rijtje. Belangrijk om te weten is dat ChatGPT ook om kan gaan met teksten die je plakt na een opdracht. De opdracht en de geplakte tekst worden dan van elkaar onderscheiden.

Zoeken

“Hoeveel kilometer zit er tussen de aarde en de maan?”

“Ik heb tomaten, courgette, zalm en rijst in huis. Verzin een recept voor twee personen.”

Teksten schrijven

“Schrijf een tekst van twee alinea’s in begrijpelijke taal, over de rol van kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven.”

“Verzin vijf koppen voor een artikel over de rol van kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven.”

“Ik wil je dat je een nette reactie formuleert op de volgende e-mail:”

Teksten samenvatten

“Maak een samenvatting van de volgende tekst, met de vijf belangrijkste punten:”

“Zet de volgende gegevens in een tabel:”

Ingewikkelde materie begrijpelijk maken

“Herschrijf de volgende tekst zodat een twaalfjarige het begrijpt:”

Eindredactie

“Controleer de volgende tekst op spelfouten.”

“Doe suggesties om de volgende tekst te verbeteren.”

Tips voor prompts

Het resultaat van ChatGPT is volledig afhankelijk van de opdrachten die je geeft. Als jij je opdracht beter weet te verwoorden, is er een grote kans dat je een beter antwoord krijgt. Daarom enkele tips:

Probeer het anders : Start simpel, maar verwoordt je vraag anders als je niet het gewenste resultaat krijgt. ChatGPT is namelijk niet hetzelfde als Google, met elke keer hetzelfde antwoord.

: Start simpel, maar verwoordt je vraag anders als je niet het gewenste resultaat krijgt. ChatGPT is namelijk niet hetzelfde als Google, met elke keer hetzelfde antwoord. Wees specifiek : Geef zoveel mogelijk details, die relevant zijn voor je opdracht. Bijvoorbeeld de exacte lengte van de tekst die je wil, maar ook de toon van de tekst en de doelgroep.

: Geef zoveel mogelijk details, die relevant zijn voor je opdracht. Bijvoorbeeld de exacte lengte van de tekst die je wil, maar ook de toon van de tekst en de doelgroep. Rollenspel : Het kan helpen om ChatGPT een rol geven. Bijvoorbeeld: “Je bent een enthousiaste verkoper en je moet in drie zinnen iemand ervan overtuigen om een lelijke auto te kopen, wat zeg je dan?”

: Het kan helpen om ChatGPT een rol geven. Bijvoorbeeld: “Je bent een enthousiaste verkoper en je moet in drie zinnen iemand ervan overtuigen om een lelijke auto te kopen, wat zeg je dan?” Geef voorbeelden: Net als dat je een tekst in ChatGPT kunt plakken om een samenvatting van te maken, kun je ook een tekst plakken als voorbeeld. Bijvoorbeeld: “Schrijf een tekst in deze stijl:”

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Betalen of niet betalen

ChatGPT kun je helemaal gratis gebruiken, maar er is ook een betaalde versie beschikbaar onder de naam ChatGPT Plus. Je krijgt dan altijd voorrang als er veel vraag is naar ChatGPT en antwoorden worden sneller gegeven.

Het grootste voordeel van ChatGPT Plus is dat je gebruik mag maken van ChatGPT 4, terwijl de gratis versie nog gebruikmaakt van ChatGPT 3.5. Dat is nogal een upgrade, want deze nieuwe versie geeft betere antwoorden en kan langere teksten lezen en maken.

ChatGPT Plus is alleen niet goedkoop, want je betaalt 22,99 euro per maand. Of dat je geld waard is, ligt er vooral aan hoeveel je de app gebruikt.

Dingen om rekening mee te houden

Er zijn een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden bij het gebruik van ChatGPT. Allereerst je privacy. Alles wat je typt in ChatGPT wordt standaard gebruikt om de chatbot verder te trainen. Pas dus op bij het invoeren van privacygevoelige informatie.

De ChatGPT-app heeft daar een nieuwe instelling voor. Als je in instellingen naar ‘Data Controls’ gaat, kun je het schuifje uitzetten bij ‘Chat History & Training’. Wil je een geschiedenis van je gesprekken bewaren, dan moet je er dus mee akkoord gaan dat jouw data gebruikt wordt om de chatbot verder te trainen. Wij raden aan om dit schuifje uit te schakelen.

Daarnaast moet je er bewust van zijn dat de informatie die ChatGPT geeft niet altijd klopt. Dat komt doordat ChatGPT zijn eigen teksten nog niet zo goed begrijpt. Daarom is het altijd verstandig om het resultaat nog even goed te controleren.

Hoe zit het met Apple?

Microsoft is met ChatGPT in de weer en Google heeft Bard, maar hoe zit het met Apple? Zo kan een chatbot van Apple de concurrentie verslaan.