ChatGPT app nu beschikbaar in Nederland – hier download je hem gratis

De officiële app van ChatGPT is eindelijk beschikbaar in Nederland en België! Hier download je de ChatGPT-app gratis voor je iPhone en iPad.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Officiële ChatGPT-app gelanceerd

Downloaden maar! De officiële app van ChatGPT is gelanceerd in Nederland en is gratis te installeren in de App Store. De app is afgelopen week al uitgebracht in verschillende landen over de hele wereld, maar in Nederland ontbrak de app nog in de App Store. Daar is nu dus verandering in gekomen, want OpenAI heeft de applicatie namelijk eindelijk naar Nederland én België gebracht.

Lees ook: ChatGPT 4: hierom is de populaire chatbot nu nog slimmer

ChatGPT heeft de afgelopen maanden snel het internet overgenomen. De dienst maakt het voor iedereen met een account mogelijk om te chatten met een AI. De chatbot geeft dan uitgebreid antwoord op de vragen die je stelt of de opmerkingen die je maakt. De gratis app van ChatGPT is nu dus ook in Nederland en België te downloaden. Wij leggen je uit hoe je de applicatie kosteloos installeert.

Zo download je de gratis app van ChatGPT

ChatGPT is op internet gratis te gebruiken, mits je een account hebt aangemaakt. Voor de app geldt hetzelfde: die is gratis te installeren, maar je moet eerst inloggen voordat je de dienst kunt gebruiken. De gratis versie van de ChatGPT-app is bovendien volledig vrij van advertenties. Hier is de app gratis te installeren op je iPhone of iPad:

ChatGPT OpenAI Gratis via App Store via App Store

Wil je alle nieuwe functies van ChatGPT als eerste gebruiken? En wil je nooit wachten als de chatbot drukbezocht is? Dan kan je upgraden naar ChatGPT Plus. Je betaalt dan maandelijks een behoorlijk bedrag, maar krijgt als abonnee wel een aantal voordelen. ChatGPT Plus is (zodra je een abonnement hebt afgesloten) eveneens te gebruiken in de officiële app voor op je iPhone of iPad.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pas op met alternatieve applicaties van ChatGPT

Het werd hoog tijd dat de gratis ChatGPT-app naar Nederland kwam, want veel onofficiële apps van de chatdienst kosten op dit moment wél geld in de App Store. Zo is een versie van de chatbot gratis te downloaden in de App Store, maar betaal je vervolgens voor een abonnement wekelijks 9,99 euro of jaarlijks maar liefst 59,99 euro.

Lees ook: SiriGPT? Waarom Apple (nog) niet met een eigen ChatGPT komt

Ben je van plan om de app van ChatGPT te downloaden? Oppassen dan, want de officiële dienst is gewoon gratis beschikbaar in de App Store. Controleer daarom goed of je de juiste app installeert, want de officiële applicatie van de chatbot is op dit moment nog moeilijk te vinden in de App Store.

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.