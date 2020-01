Meten is weten: zo gebruik je de ‘Meten’-app op iPhone

Ben je aan het klussen, maar heb je geen meetinstrumenten in de buurt? iPhone heeft een standaard meet-app met ingebouwde waterpas. We leggen uit waar je ‘m vindt en hoe je ‘m gebruikt.



De ‘Meten’-app van iPhone

Wil je snel weten hoe lang iets is, maar heb je geen liniaal in de buurt? Met de ‘Meten’-app in iOS kom je hier met je iPhone-camera achter. In deze eenvoudige app heb je slechts twee tabbladen: meten en waterpas. Het werkt verrassend makkelijk.

Met je camera richt je op iets wat je wil meten. Er verschijnt een punt in het midden met een cirkel eromheen. Als het voorwerp dat je wil meten een afgebakende vorm heeft, komen er automatisch stippellijntjes omheen; Als dat niet het geval is, tik je op het plusje om een punt vast te zetten; Vervolgens richt je de camera op het punt tot waar je wil meten. Je ziet nu een stippellijntje verschijnen; Druk op het plusje om de lijn vast te zetten.

Op de lijn zie je nu de gemeten lengte. Het werkt het beste als je de camera van je iPhone ergens recht boven houdt. Als je het vanaf een bepaald perspectief doet, is het soms lastig om het juiste punt te kiezen. De app geeft een schatting van de lengte; het is dus minder handig voor hele precieze metingen.

Waterpas

De waterpas zit verwerkt in de app ‘Meten’. Er staan twee cirkels in beeld. Hoe rechter je de iPhone houdt, hoe meer deze twee cirkels bij elkaar komen. In het midden zie je hoeveel graden je de iPhone kantelt. Als je de iPhone waterpas houdt, dus op 0°, dan kleurt je scherm groen. Met deze handige tool ga je dus snel en eenvoudig na of bijvoorbeeld je bureau of eettafel wel volledig recht staat.

