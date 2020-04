iPhone SE 2020 tips: alles voor een vliegende start met je nieuwe iPhone

Heb je een iPhone SE 2020 gekocht? Dan kun je natuurlijk niet wachten om ermee aan de slag te gaan. In dit artikel zetten we een aantal praktische tips op een rij, zodat jij alles uit dit nieuwe toestel haalt.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2020 vanaf vandaag geleverd

Na jaren heeft Apple eindelijk weer een betaalbare instap-iPhone uitgebracht. De iPhone SE 2020 heeft het design van de iPhone 8, maar de kracht van de iPhone 11 en dat voor een vanafprijs van 489 euro.

In dit artikel hebben we voor iedereen die met de iPhone SE 2020 aan de slag gaat wat praktische tips op een rijtje gezet. Zo laten we zien hoe je veilig en snel je gegevens van een andere smartphone overzet, welke apps je wat ons betreft echt even moet installeren en meer.

1. Gegevens overzetten

Als dit niet de eerste iPhone is die je gebruikt, is het handig om je gegevens over te zetten. Zodra je de iPhone SE 2020 opstart, leidt Apple je stap voor stap door het installatieproces. Daar wordt ook gevraagd of je gegevens van een andere smartphone over wil zetten. Heb je hulp nodig met het overzetten van je gegevens? Check dan even onze iPhone overzetten gids of onderstaande video.

2. Deze apps zijn het installeren waard

Met de standaard apps op je iPhone kom je al een heel eind, maar de App Store is door de jaren heen gevuld met ontelbare andere apps die ook heel handig kunnen zijn. In onderstaande video hebben wij negen apps op een rijtje gezet die wat ons betreft op iedere iPhone zouden moeten staan. Van de handige betaal-app Tikkie tot een alternatief voor de standaard Mail-app van Apple.

Lees ook: 9 onmisbare iOS-apps die op iedere iPhone moeten staan

3. Deze instellingen kun je meteen aanpassen

Je iPhone SE 2020 staat voor een groot deel standaard goed ingesteld. Toch zijn er een paar instellingen die wij altijd als één van de eerste dingen snel aanpassen. Zo activeren we een raster in de Camera-app om mooiere foto’s te maken, plannen we de Niet Storen-functie in en voegen we wat handige dingen toe aan het Bedieningspaneel. Alle instellingen die we aanpassen, hebben we voor je gebundeld in een handig artikel, of in onderstaande video.

4. Vergeet de accessoires niet

Je nieuwe iPhone wil je natuurlijk goed beschermen. Een hoesje of screenprotector kan dan ook geen kwaad als je van plan bent om je SE 2020 zo lang mogelijk zonder kleerscheuren te gebruiken. In ons overzicht hebben we de beste iPhone SE 2020-hoesjes voor je op een rij gezet.

Ook de iPhone SE 2020 ondersteunt snelladen, waardoor je de accu razendsnel kunt bijvullen. Het nadeel is dat de adapter die meegeleverd wordt deze snelheid niet aankan. Je zult dus een nieuwe adapter moeten kopen en een nieuwe oplaadkabel om hier je voordeel mee te doen. Bij Coolblue kun je terecht voor een 18 Watt-snellader en bijhorende usb-c-naar-Lightning-kabel.

5. Meer tips? Blijf iPhoned volgen!

Op iPhoned lees je dagelijks het laatste nieuws, reviews van de beste apps en handige tips om alles uit je Apple-apparaten te halen. iPhoned kun je volgen via onze website, maar ook via de gratis iPhoned-app en onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van alles wat je moet weten over de iPhone SE.

IP BigSpark B.V. 9,2 (7247 reviews) Gratis via App Store