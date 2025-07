Met deze iPhone-tips onderteken je eenvoudig digitaal een pdf

Een pdf ondertekenen zonder af te drukken, te tekenen en in te scannen? In deze iPhone-tips laten we zien hoe je het digitaal kunt regelen.

Met deze iPhone-tips onderteken je digitaal een pdf

Je hebt vast weleens gehoord dat het kan, maar hoe werkt het nou precies? In de iPhone-tips van deze week leggen we je uit hoe je digitaal een pdf of ander document kunt ondertekenen.

1. Pdf ondertekenen vanuit Mail

Een pdf ondertekenen kan eenvoudig op je iPhone. En zelfs op twee verschillende manieren. De eerste manier is een document ondertekenen vanuit Mail. Dat werkt als volgt:

Open de Mail-app en vervolgens de e-mail met de pdf; Open de pdf en tik beneden op het potlood; Kies rechtsonder de plus-knop en tik op ‘Voeg handtekening toe’; Kies een bestaande handtekening, of tik op ‘Voeg handtekening toe of verwijder’ om een nieuwe aan te maken; Sleep de handtekening in de pdf naar de juiste plek. Kies ‘Gereed>Nieuw bericht’ om de ondertekende pdf in een nieuwe e-mail te plaatsen.

2. Pdf ondertekenen met de Bestanden-app

De tweede manier om een pdf digitaal te ondertekenen op je iPhone, is de pdf bewerken met de Bestanden-app. Deze app staat standaard op je toestel en is vergelijkbaar met de Finder voor de Mac (of de Verkenner voor Windows). Zorg er om te beginnen voor dat je de pdf hebt opgeslagen in de Bestanden-app.

Heeft jouw document een ander bestandsformaat dan pdf? Zet het dan eerst om naar pdf. Hierna kun je onderstaande stappen volgen:

Open de app Bestanden, zoek de pdf op en open die;

Tik beneden op het potlood;

Kies rechtsonder de plus-knop en tik op ‘Voeg handtekening toe’;

Kies een bestaande handtekening, of tik op ‘Voeg handtekening toe of verwijder’ om een nieuwe aan te maken;

Sleep de handtekening naar de goede plek in de pdf. Met een tik op ‘Gereed’ sla je het document inclusief handtekening op;

Open de pdf opnieuw en tik linksonder op het Deel-icoon om het bestand in een nieuwe e-mail te zetten, of te versturen via AirDrop.

Pdf digitaal ondertekenen met Voorvertoning

Een handtekening zetten op een pdf kan ook met Voorvertoning, een app die standaard op je Mac staat (niet op je iPhone). Een pdf digitaal ondertekenen op je Mac doe je op deze manier:

Zorg dat de pdf in Finder staat;

Ctrl-klik op de pdf en kies ‘Open met>Voorvertoning’;

Klik bovenin op het potlood om de markeringsknoppenbalk te tonen;

Klik in de knoppenbalk op het icoon met de handtekening;

Kies een bestaande handtekening, of selecteer ‘Maak handtekening aan’;

Gebruik de trackpad om een krabbel te zetten;

Sleep de handtekening naar de gewenste plek en toets Cmd+S om op te slaan;

Klik op het Deel-icoon om het document te versturen.

