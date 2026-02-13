Heb je soms traag internet terwijl je goed bereik lijkt te hebben? Deze geheime iPhone-code laat je de echte signaalsterkte zien!

Met deze geheime code op je iPhone zie je pas echt hoe goed je verbinding is

Met de streepjes bovenaan je iPhone kun je zien hoe goed je (mobiele) verbinding is. Maar als je echt goed wilt weten hoe het nou zit met de dekking van je provider, kun je een geheime code gebruiken.

Deze geheime code werkt op vrijwel elke iPhone, maar het resultaat kan er wat anders uitzien. Ook moet je er rekening mee houden dat je niet verbonden bent met je draadloze netwerk (wifi). Anders krijg je sommige gegevens niet te zien. Zet daarom tijdelijk je draadloze verbinding uit op je iPhone via het bedieningspaneel (of ‘Instellingen > Wifi’). Heb je dat gedaan? Volg dan de onderstaande stappen.

Zo check je jouw mobiele verbinding pas echt goed op je iPhone Open de telefoon-app; Typ het nummer *3001#12345#* en druk op het bellen icoontje; De Field Test Mode wordt geopend. Lees de waarde bij RSRP af.

Misschien is het je opgevallen dat de waarde negatief is. Hoe dichter de waarde bij 0 komt (dus hoe minder negatief), hoe sterker je signaal. In het overzicht hieronder zie je wat deze waardes ongeveer betekenen.

-44 tot -80: uitstekend, heel sterk signaal met meestal de maximale snelheid en zeer betrouwbaar;

-81 tot -90: goede, stabiele verbinding en prima voor streamen en internetten;

-91 tot -105: redelijk, je kunt merken dat de verbinding soms wat trager wordt;

-106 tot -120: zwak, grotere kans op traag internet en haperingen;

-121 en lager: zeer slecht, de verbinding kan wegvallen.

Field Test Mode afsluiten

Ben je klaar met het bekijken van de gegevens? Sluit dan de app zoals je elke andere app sluit, met de thuisknop of door omhoog te swipen. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je bij het rondneuzen iets aanpast. Want er verandert niets aan je instellingen.

Wil je later opnieuw de waardes checken? Dan herhaal je eenvoudig de bovenstaande stappen en vul je opnieuw de geheime code in op je iPhone.

Wat is RSRP?

RSRP betekent Reference Signal Received Power. Het is een technische meetwaarde die laat zien hoe sterk het 4G- (LTE) of 5G-signaal is dat je iPhone van een zendmast binnenkrijgt.

Handig om te weten: RSRP is vaak betrouwbaarder dan de ‘streepjes’ bovenin je scherm, omdat het een exacte meting is. De waarde wordt weergegeven in dBm (decibel-milliwatt).

