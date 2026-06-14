3 Waze-functies die je echt moet inschakelen – voordat je vertrekt

Als je Waze gebruikt om veilig van A naar B te komen, is het belangrijk dat je alle handige functies hebt aanstaan – check deze 3 in elk geval.

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3 Waze-functies die je echt moet inschakelen

Of je nu dagelijks naar je werk rijdt of een roadtrip plant, Waze kan je rit een stuk aangenamer en veiliger maken. Maar wist je dat er functies zijn die vaak standaard uitstaan, terwijl ze je veel tijd en stress kunnen besparen? Wij zetten de 3 belangrijkste Waze-functies op een rij die je echt moet inschakelen voordat je vertrekt.

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1. Snelheidsmeter en snelheidswaarschuwingen

Waze toont standaard niet altijd je actuele snelheid en geeft ook niet automatisch een waarschuwing als je te hard rijdt. Door deze functie in te schakelen zie je continu je snelheid én krijg je een melding wanneer je een ingestelde grens overschrijdt. Inschakelen doe je zo:

Open Waze, tik linksboven op de drie streepjes en kies voor ‘Instellingen’; Tik op ‘Snelheidsmeter’ en schakel ‘Toon snelheidsmeter’ in; Zet ‘Toon maximumsnelheid’ op ‘Altijd’; Zet ‘Toon waarschuwing’ op de gewenste instelling; Schakel ‘Waarschuwingsgeluid’ in.

2. Gesproken navigatie (in plaats van alleen meldingen)

Bij veel gebruikers staan de geluiden in Waze op ‘Alleen meldingen’ of zelfs op ‘Geen’. Daardoor hoor je gesproken afslaginstructies. Voor langere ritten is het prettiger om volledige spraaknavigatie te gebruiken, zodat je zeker weet dat je niets mist. Zet de optie daarom op ‘Aan’. Dat doe je zo:

Open Waze, tik linksboven op de drie streepjes en kies voor ‘Instellingen’;

Tik op ‘Stem en geluid’;

Zet de optie ‘Geluiden’ op ‘Aan’.

Nu je hier toch bent, kun je gelijk even uitproberen of je wel de prettigste stem hebt ingeschakeld. Tik op de naam achter ‘Huidige stem’, probeer de verschillende opties uit en maak je keuze.

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3. Waarschuwingen tonen

Niet alle meldingen worden standaard als gesproken waarschuwing gegeven. In het menu kun je per type melding bepalen of Waze ze alleen op de kaart toont of ook actief meldt tijdens het rijden. Instellen doe je als volgt:

Open Waze, tik linksboven op de drie streepjes en kies voor ‘Instellingen’;

Tik op ‘Waarschuwingen en meldingen’;

Kies nu voor ‘Meldingen’;

Loop hier alle opties na en bepaal per item hoe je ervoor gewaarschuwd wilt worden. Absoluut iets wat je vóór vertrek moet doen!

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