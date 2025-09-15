Apple brengt watchOS 26 uit (met deze 6 functies voor de Apple Watch)

Apple heeft een reeks updates uitgebracht! Je kunt watchOS 26 nu installeren op je Apple Watch. Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 26

Er is een nieuwe softwareversie voor de Apple Watch beschikbaar! Apple heeft watchOS 26 uitgebracht voor alle gebruikers, waardoor je de update nu op je Apple Watch kunt installeren. Het gaat om de grootste software-update van het jaar voor de smartwatch, die wordt uitgebreid met veel meer functies. Ben je benieuwd welke veranderingen naar je Apple Watch komen? Dit zijn de belangrijkste features!

1. Liquid Glass

Apple voorziet alle besturingssystemen dit jaar van een nieuwe interface en dat is in watchOS 26 niet anders. Liquid Glass komt naar de Apple Watch, waardoor veel meer elementen transparant zijn en van glas lijken. Dit zie je terug op plekken als het Bedieningspaneel, bij widgets en bij wijzerplaten. Met het nieuwe design past watchOS 26 bij je iPhone en iPad, die eveneens een nieuw ontwerp met Liquid Glass krijgen.

2. Polsgebaar

Krijg je regelmatig meldingen binnen op je Apple Watch, terwijl je met iets anders bezig bent? Dat is vanaf watchOS 26 geen probleem meer, want de smartwatch wordt uitgebreid met een handig polsgebaar. Het is in de nieuwste softwareversie mogelijk om meldingen te sluiten door je pols weg te draaien. De Apple Watch registreert deze beweging, zodat de notificaties uit beeld verdwijnen. Zo wordt het gemakkelijker om de smartwatch handsfree te gebruiken.

3. Gezondheidscoach

Je hebt meer mogelijkheden bij het bijhouden van trainingen op de Apple Watch, want de Work-out-app is vernieuwd in watchOS 26. In iedere hoek van de app zijn vanaf watchOS 26 regelaars beschikbaar, waarmee je sneller toegang krijgt tot functies als route, doeltempo en de Work-out Buddy. Laatstgenoemde is een nieuwe feature, die je vanaf watchOS 26 aanmoedigt bij het uitvoeren van trainingen.

4. Slimme Stapel

In watchOS 10 werden widgets voor het eerst getoond in de vorm van de Slimme Stapel. Deze feature toont verschillende widgets op bepaalde momenten, afhankelijk van het moment van de dag en je locatie. De Slimme Stapel heeft in watchOS 26 niet alleen een nieuw design, maar is ook nog slimmer. Zo geeft de stapel je hints, waar je direct wat aan hebt. Je hebt de nodige widgets zo op het juiste moment binnen handbereik.

5. Nieuwe wijzerplaten

Apple brengt ieder jaar nieuwe wijzerplaten naar de Apple Watch en dat is met watchOS 26 niet anders. Met de update komt een nieuwe collectie onder de naam ‘Stroom’ naar je Apple Watch. De nieuwe wijzerplaten passen bij het doorzichtige ontwerp van Liquid Glass. Je kunt in totaal uit vier nieuwe wijzerplaten kiezen, waarvan er één exclusief voor de Hermès-modellen is. Bekijk hier de nieuwe wijzerplaten!

6. Bloeddrukmeter

Een belangrijke verbetering van de Apple Watch Series 11 is de bloeddrukmeter. De Apple Watch geeft voor het eerst meldingen bij een langdurig hoge bloeddruk. Inmiddels weten we dat deze functie niet exclusief voor de nieuwste Apple Watch is, maar met watchOS 26 ook naar eerdere modellen komt. Wil je weten of jouw Apple Watch wordt uitgebreid met de bloeddrukmeter? Deze modellen werken met de nieuwe gezondheidsfeature.

watchOS 26 installeren

Met watchOS 26 voert Apple verder nog veel meer veranderingen door. Zo wordt de Apple Watch uitgebreid met een slaapscore, die aangeeft hoe goed (of slecht) je hebt geslapen. Heb je slecht geslapen? Dan geeft de slaapscore je tips voor het verbeteren van je nachtrust. Daarnaast krijgt de Apple Watch ondersteuning voor Live vertalen, slimme reacties en het automatisch aanpassen van te hard of zacht volume.

De Apple Watch krijgt er dus veel nieuwe functies bij, maar daarvoor moet je watchOS 26 wel installeren. Je vindt de update in de Watch-app op je iPhone onder ‘Mijn Watch > Algemeen > Software-update’. Tik onder watchOS 26 op ‘Installeer’ om de grootste update van het jaar te installeren op jouw Apple Watch. Weet je niet zeker of jouw smartwatch werkt met de update? Controleer hier welke Apple Watches ondersteuning hebben voor watchOS 26!