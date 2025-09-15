Deze oudere Apple Watches krijgen óók de bloeddrukmeter (met watchOS 26)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
15 september 2025, 14:33
2 min leestijd
Deze oudere Apple Watches krijgen óók de bloeddrukmeter (met watchOS 26)

De tofste functie van de nieuwe Apple Watch is de bloeddrukmeter. Maar ook sommige oudere Apple Watches krijgen deze upgrade. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie.

Deze oudere Apple Watches krijgen óók de bloeddrukmeter (met watchOS 26)

Een hoge bloeddruk is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Dit komt omdat je door een te hoge bloeddruk meer risico loopt op hart- en vaatziekten. Daarom is het goed dat Apple nu een bloeddrukmeter in de Apple Watch gestopt heeft. Tijdens de keynote van 8 september kondigde Apple deze nieuwe Apple Watches aan. Apple zei toen dat de nieuwe Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch Series 11 beide de bloeddrukmeter krijgen.

apple watch series 10, se en ultra 3

Wat Apple niet expliciet heeft vermeld is dat ook sommige oudere Apple Watches de bloeddrukmeter krijgen. De feature is beschikbaar op Apple Watch Series 9 of nieuwer en de Apple Watch Ultra 2 of nieuwer. Apple geeft wel aan dat de bloeddrukfunctie niet geschikt is voor gebruikers jonger dan 22 jaar, gebruikers bij wie in het verleden hoge bloeddruk is vastgesteld of gebruikers die zwanger zijn.

Apple Watch Series 11 functies

De feature voor meldingen bij hoge bloeddruk ligt op dit moment ter goedkeuring bij de regelgevende instantie en wordt naar verwachting deze maand goedgekeurd.

Bloeddrukmeter met een kleine maar…

Apple sleutelt al een tijdje aan de bloeddrukfunctie voor de Apple Watch. Verwacht echter geen exacte getallen zoals bij een traditionele bloeddrukmeter. In plaats daarvan houdt de Watch je bloeddruk langere tijd in de gaten (30 dagen) en krijg je een seintje als er een langere tijd een hoge bloeddruk wordt gemeten.

Apple Watch Series 11 of Ultra 3 pre-order en kopen

Heb je nog een van de véél oudere Apple Watches zonder bloeddrukmeter? En wil je graag de nieuwe functies? De Apple Watch Series 11 is verkrijgbaar in aluminium met de kleuren Spacegrijs, Gitzwart, Roségoud en Zilver. De titanium-versie is er in de kleuren Naturel, Goud en Leisteen. De Apple Watch Series 11 ligt vanaf 19 september in de winkel.

Bestel bij Coolblue

Bestel bij Coolblue
Bestel bij Mobiel.nl

Bestel bij Mobiel.nl
Bestel bij MediaMarkt

Bestel bij MediaMarkt
Bestel bij Belsimpel

Bestel bij Belsimpel

Je kunt de Apple Watch Ultra 3 nu meteen pre-orderen. Je haalt de geavanceerde Apple Watch voor 899 euro. Zorg er wel voor dat je er op tijd bij bent, want meestal is de vraag vrij hoog. De nieuwe Apple Watch komt dan op vrijdag 19 september binnen.

Apple Watch Ultra 3:
• Bestel bij Coolblue
• Bestel bij KPN
• Bestel bij Mobiel.nl
• Bestel bij MediaMarkt
• Bestel bij Belsimpel

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, Apple
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apple Watch Apple Apple Watch Series 11 Apple Watch Ultra 3

Bekijk ook

watchOS 26 heeft 4 nieuwe wijzerplaten: maar niet voor je oude Apple Watch

watchOS 26 heeft 4 nieuwe wijzerplaten: maar niet voor je oude Apple Watch

11 september 2025

Apple Watch Series 11: dit zijn alle officiële prijzen in Nederland

Apple Watch Series 11: dit zijn alle officiële prijzen in Nederland

11 september 2025

Gemist? Dit zijn alle aankondigingen van het iPhone 17-event

Gemist? Dit zijn alle aankondigingen van het iPhone 17-event

10 september 2025

Apple Watch 2025: dit zijn de prijzen van álle modellen in Nederland

Apple Watch 2025: dit zijn de prijzen van álle modellen in Nederland

9 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 11

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren