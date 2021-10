Tip: Dit is de betekenis van veelgebruikte emoji

We kunnen niet meer zonder emoji, maar weten we wel echt wat we sturen? Dit is de betekenis van enkele populaire emoji.

Lees verder na de advertentie.

Betekenis emoji: dit stuur je eigenlijk

We krijgen er steeds meer emoji bij, terwijl we nog niet eens gewend zijn aan alle emoji die we nu al kunnen sturen. Iedereen geeft namelijk stiekem een eigen betekenis aan deze kleine plaatjes. Daarom leggen we enkele veel gebruikte emoji voor je uit. Zowel de officiële betekenis als de betekenis die veel gebruikers eraan vast hangen. De afbeeldingen komen van Emojipedia.

Tranen van geluk

Dit is mogelijk de meest verkeerd gebruikte emoji die er is. Dat is niet verwonderlijk, want het lijkt alsof het gezichtje huilt. Hoewel de emoji vriendelijke oogjes heeft, zien sommige mensen die twee tranen als verdrietiger dan emoji met een enkele traan. Dat klopt absoluut niet, want deze emoji huilt van het lachen.

Gevouwen handen

Ook deze emoji wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. De één ziet het als een high five, de ander als biddende handen en de ander als een emoji om bedankt te zeggen. Er is geen foute manier om deze gevouwen handen te gebruiken, maar bedankt en gebed zijn de meest gebruikte interpretaties.

Denkend gezicht

Wat doet deze emoji met de hand op de kin? Dit betekent dat de emoji aan het denken is. Hiermee wordt aangegeven dat er wordt nagedacht, of dat het om een diepe gedachte gaat. Ook kan deze emoji gebruikt worden om iets gemeens over iemand te zeggen.

Schouders ophalen

Deze schouders ophalende emoji ken je mogelijk ook als ¯_(ツ)_/¯. Hiermee geeft iemand aan niet genoeg te weten over iets, of niet genoeg te geven om iets.

Knuffel

Met deze emoji geef je een knuffel aan iemand. Hoewel bij Apple de knuffel duidelijk wordt gegeven, kiezen andere merken er ook wel voor om de handen naar het gezicht toe te keren alsof iemand zichzelf knuffelt. Deze emoji wordt daarom ook regelmatig gebruikt om aan te geven dat iets gewoonweg heel fijn is.

Buigen

Deze persoon lijkt een massage te krijgen of push-ups te doen, maar beide is niet waar. Deze persoon buigt diep om excuses aan te bieden of om een grote dienst te vragen.

Vuur

Deze emoji lijkt duidelijk: vuur is vuur. Toch wordt deze emoji voornamelijk als metafoor gebruikt. Zo wordt de emoji ingezet om iemand aantrekkelijk (hot) te noemen of iets uitstekend (lit) te vinden.

Smeken

Officieel is dit een smekende emoji, maar zo wordt de emoji eigenlijk zelden ingezet. Deze emoji moet je vooral zien als ‘puppy eyes’. Daarmee wordt gecommuniceerd dat iets heel schattig is, dat iemand verlegen is of dat iemand geraakt is door een liefdevol gebaar.

Zie geen kwaad

Dit aapje wordt van het trio ‘zie geen kwaad’, ‘hoort geen kwaad’ en ‘spreek geen kwaad’ het vaakst gebruikt. De emoji is een speelse manier om ongeloof te uitten of om aan te geven dat iets heel ongemakkelijk is.

OK

Dit is niet een veel gebruikt emoji, maar wel een hele onduidelijke. Want wat wordt hier nou afgebeeld? Is het een ballerina? Of iemand die de handen op het hoofd doet? Nee, deze persoon maakt een OK-teken door een O met het lichaam te vormen.

Animoji en memoji

Sinds iOS 12 heeft je iPhone naast emoji ook animoji en memoji. In onze gids lees je alles over deze bewegende figuurtjes.