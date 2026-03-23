Deze irritante Apple Watch-functie kun je beter direct uitschakelen (om deze reden) 

Je Apple Watch heeft heel veel handige features, maar één functie kun je beter direct uitschakelen. Om deze instelling gaat het!

Slimme stapel op de Apple Watch

Om dat te bepalen gebruikt je Apple Watch relevantie informatie, zoals je locatie, tijd en eerdere routines. Op basis van die gegevens worden widgets getoond die op ieder moment van de dag kunnen verschillen. Dat is niet alles, want Live activiteiten worden áltijd getoond op je Apple Watch. Dit klinkt misschien handig, maar de functie zorgt ervoor dat je de informatie van je wijzerplaat niet meer ziet. Heb je liever een vaste wijzerplaat die altijd wordt weergegeven? Zo doe je dat!

Live activiteiten uitschakelen

Live activiteiten op de Apple Watch geven je informatie over actuele gebeurtenissen. Denk hierbij aan de standen van een sportwedstrijd, de status van je bezorging of de muziek die afspeelt. Deze verschijnen automatisch op je Apple Watch, ook als je dat liever niet hebt. Dit is vooral vervelend als je even snel op je wijzerplaat wilt kijken, die wordt niet meer getoond door de Live activiteiten. Wil je standaard je wijzerplaat zien? Schakel deze functie van de Apple Watch dan direct uit:

Open de Watch-app op je iPhone; Ga naar het tabblad ‘Mijn Watch’; Tik op ‘Slimme stapel’; Schakel ‘Sta Live activiteiten toe’ uit.

Heb je Live activiteiten uitgeschakeld bij de slimme stapel? Dan verschijnen ze niet meer op de Apple Watch, in plaats daarvan blijft je gekozen wijzerplaat zichtbaar. Vind je het toch handig om Live activiteiten op je Apple Watch te zien? Schakel dan onder ‘Slimme stapel > Start ‘Live activiteiten’ automatisch’ uit. Op die manier zie je Live activiteiten wel nog op je Apple Watch, maar alleen als je de slimme stapel handmatig opent.

Meer over de Apple Watch

Live activiteiten op je Apple Watch zijn een handige toevoeging, maar de functie zorgt er ook voor dat belangrijke informatie van een wijzerplaat niet meer wordt weergegeven. Komt het regelmatig voor dat je even snel je wijzerplaat wilt bekijken, maar Live activiteiten worden weergegeven? Het is dan verstandig om de irritante functie op je Apple Watch uit te schakelen, zodat de wijzerplaat altijd vanzelf in beeld verschijnt.

De slimme stapel is onderdeel van watchOS 10, dus je Apple Watch moet op die softwareversie of nieuwer draaien om de functie uit te schakelen. Voor watchOS 10 heb je een Apple Watch Series 4 of nieuwer nodig, waardoor de meeste Apple Watches werken met de softwareversie. Heb jij een Apple Watch Series 3 of ouder? Dan wordt het tijd voor een nieuwe smartwatch.