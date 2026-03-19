Deze speciale iPhone-update moet je nú installeren (en dat gaat anders dan normaal)

Apple heeft een bijzondere update voor je iPhone uitgebracht, die je direct moet installeren. Let wel op, want dat werkt op een andere manier dan je gewend bent.

Er is een speciale update voor je iPhone beschikbaar! Apple heeft iOS 26.3.1 (a) uitgebracht, waarmee een belangrijke softwarefout op je iPhone wordt verholpen. Het is een bijzondere update, want Apple brengt zelden beveiligingsverbeteringen op de achtergrond uit. Doet het bedrijf dat wel? Dan gaat het om een hele belangrijke fout, die waarschijnlijk te maken heeft met de beveiliging van je iPhone.

Dat is bij iOS 26.3.1 (a) het geval, want de beveiligingsupdate zorgt ervoor dat WebKit weer naar behoren werkt. WebKit is de software achter Safari en andere webbrowsers op je iPhone, maar had een probleem met het afschermen van je gegevens. Kwaadwillende websites konden bepaalde regels van WebKit omzeilen en kregen op die manier toegang tot je persoonlijke info op andere sites. Het gaat daarom om een speciale én belangrijke iPhone-update, die je op een andere manier dan normaal moet installeren.

Zo installeer je iOS 26.3.1 (a)

Nieuwe softwareversies verschijnen traditiegetrouw bij de instellingen van je iPhone onder ‘Algemeen > Software-update’. Voor belangrijke beveiligingsverbeteringen als iOS 26.3.1 (a) geldt dat niet, want die worden op de achtergrond automatisch geïnstalleerd. Dat gebeurt niet zomaar, daarvoor moet je de instellingen van je iPhone aanpassen. Zo zorg je ervoor dat de speciale iPhone-update direct wordt geïnstalleerd:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Veeg naar beneden en kies voor ‘Beveiligingsverbeteringen op de achtergrond’; Zet de schakelaar achter ‘Installeer automatisch’ aan.

Heb je het automatisch installeren van de beveiligingsverbeteringen ingeschakeld? In dat geval worden speciale iPhone-updates als iOS 26.3.1 (a) vanzelf gedownload, daarvoor hoef je voortaan niets te doen. Het is aan te raden om deze instellingen in te schakelen, zodat je zeker weet dat de beveiliging van je iPhone helemaal op orde blijft. Apple brengt beveiligingsverbeteringen alleen uit bij héle gevaarlijke softwarefouten, die je zo snel mogelijk opgelost wilt hebben. Met deze functie gebeurt dat direct.

Meer over iOS 26.3.1 (a)

Apple lost met iOS 26.3.1 (a) een belangrijk probleem op in Safari, Chrome en andere webbrowsers op je iPhone. Websites kunnen normaal alleen bij de inloggegevens en persoonlijke info die je op de pagina achterlaat en hebben geen toegang tot je data van andere webpagina’s. Door de softwarefout konden kwaadwillende websites wél bij deze data, waardoor je inloggegevens niet meer veilig waren. Met iOS 26.3.1 (a) is je persoonlijke info weer veilig in WebKit.

Het gaat om een groot probleem in WebKit, dat ook speelt op de iPad en Mac. Naast de speciale update voor de iPhone zijn daarom iPadOS 26.3.1 (a), macOS 26.3.1 (a) en macOS 26.3.2 (a) beschikbaar. Schakel ook op je iPad en Mac beveiligingsverbeteringen op de achtergrond in, zodat de belangrijke softwareversies direct worden geïnstalleerd.