Deze 3 handige iPhone-functies van 2025 móét je kennen (en zo werken ze)

In 2025 hebben we veel handige iPhone-functies voor je verzameld, waarvan je deze drie zonder twijfel moet kennen!

Handige iPhone-functies

Apple heeft in 2025 weer veel handige nieuwe functies voor de iPhone uitgebracht! Met iOS 26 kwam de grootste update in jaren naar de iPhone en kreeg je er veel nieuwe instellingen bij. Het is daarom weinig verrassend dat 2025 een jaar vol met handige iPhone-tips was, maar welke zijn het best bekeken? Wij zetten drie iPhone-functies voor je onder elkaar, die je ook in 2026 móét kennen!

1. Verborgen tekst bekijken

Ontvang je regelmatig documenten of schermfoto’s, waarop tekst zwart is gemarkeerd? Of verstuur je juist bestanden met zwartgemaakte tekst? Let dan goed op, want er is een eenvoudige manier om zwart gemarkeerde tekst alsnog te bekijken. Door de schermfoto te bewerken verschijnt de verborgen tekst toch in beeld, zelfs als je dat liever niet hebt. Ben je benieuwd hoe dat werkt? Bekijk de iPhone-functie hier:

2. Neppe iPhone herkennen

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen? Of heb je recent een nieuw toestel gekocht? Het is in dat geval belangrijk dat je wel voor een authentieke iPhone kiest. Het wordt steeds moeilijker om nagemaakte iPhones te onderscheiden van echte iPhones. Gelukkig is er een eenvoudige manier om te controleren of jouw iPhone echt is. Dat is niet alles, want je kunt ook zien of je met een refurbished toestel te maken hebt. Zo zie je dat:

3. Anonieme bellers blokkeren

Oplichting is één van de grootste gevaren als je een bericht of telefoonoproep ontvangt van een onbekende afzender. Criminelen gebruiken vaak anonieme of onbekende nummers om informatie of geld van je te stelen. Apple heeft daarom een handige iPhone-functie geïntroduceerd, waarmee je in één keer geen last meer hebt van anonieme bellers. Het blokkeren van anonieme oproepen doe je als volgt:

Meer iPhone-tips

Met deze handige iPhone-functies hoef je geen zorgen meer te hebben over mogelijke oplichting door onbekende bellers en weet je zeker dat je geen nagemaakte iPhone in huis hebt. Schermfoto’s met zwart gemarkeerde tekst hebben geen geheimen meer, want het is eenvoudig om de tekst tóch te bekijken. Vond je deze tips handig? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je meer uit jouw Apple-apparaat haalt!