iOS 26 veroorzaakt nog steeds groot probleem op iPhones – zo los je dat op

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
7 januari 2026, 14:04
2 min leestijd
Werkt jouw iPhone niet meer naar behoren? Dan heb je waarschijnlijk te maken met een groot probleem dat iOS 26 veroorzaakt. Zo los je dat op!

Probleem in iOS 26

Heb jij je iPhone in september 2025 bijgewerkt naar iOS 26? En werkt je telefoon sindsdien niet meer naar behoren? In dat geval is de kans groot dat je met een groot probleem in iOS 26 te maken hebt. Met de grote update kwamen veel nieuwe functies naar je iPhone, maar helaas kwam er ook een vervelende softwarefout naar de iPhone. Deze zorgt ervoor dat iPhones vastlopen als gebruikers applicaties of widgets proberen te verplaatsen.

Het verplaatsen van applicaties gaat in iOS 26 op dezelfde manier als in iOS 18 en eerder. Je houdt een app op het Beginscherm langer ingedrukt, tikt op ‘Wijzig Beginscherm’ en vervolgens beginnen alle symbolen te bewegen. Onderin beeld verschijnen op hetzelfde moment drie puntjes. Tik je op die drie stippen? Dan lopen veel iPhones vast door een grote fout in iOS 26. Zo ziet dat eruit:

@iphonednl MAAKT jouw iPhone ook deze GEKKE glitch? Steeds als ik een widget wil verplaatsen… crasht m’n iPhone INSTANT! Is dit een iOS 26-bug of ligt het aan mijn iPhone?! Gebeurt dit ook bij jou? #iphoneglitch #ios26 #iphone17 #iphonetips #techtok ♬ Blade Runner 2049 – Synthwave Goose

Zo voorkom je dat

Loopt jouw iPhone ook vast als je op de drie puntjes op het Beginscherm tikt? In dat geval heeft jouw toestel eveneens te maken met de softwarefout in iOS 26. Het gaat naar verluidt om een bug in iOS 26 én iOS 26.1. Apple heeft het probleem inmiddels verholpen, waardoor je de fout in iOS 26 kunt oplossen door je iPhone bij te werken naar de nieuwste softwareversie. Zo voorkom je dat je iPhone vastloopt:

  1. Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

  2. Ga naar ‘Algemeen’;

  3. Kies voor ‘Software-update’;

  4. Installeer tot slot de nieuwste softwareversie.

Verschijnt er een nieuwe softwareversie bij de instellingen van je iPhone? In dat geval is je iPhone nog niet bijgewerkt naar de nieuwste versie. Zorg ervoor dat je de software-update op je iPhone installeert om het probleem in iOS 26 op te lossen. Als je dit soort softwarefouten in de toekomst zo snel mogelijk wilt oplossen is het verstandig om ‘Automatische updates’ ook aan te zetten. Nieuwe softwareversies worden dan vanzelf op je iPhone geïnstalleerd.

iphone updaten

Meer iPhone-tips

Apple brengt geregeld nieuwe functies naar je iPhone met software-updates, maar dat gaat helaas lang niet altijd goed. Heeft jouw iPhone wel eens last van problemen, zoals het vastlopen na de installatie van iOS 26? Het is dan vaak verstandig om te kijken of er dan een nieuwe softwareversie beschikbaar is. Apple lost deze problemen vaak op met kleinere tussentijdse updates, zodat gebruikers zo min mogelijk last hebben van softwarefouten. Vond je deze tip handig? Bekijk hier meer tips voor je Apple-apparaten:

iOS iOS 26 iPhone Apple

