Apple Kaarten krijgt een heel nieuwe knop (iPhone-nieuws #28)

Apple Kaarten krijgt er een nieuwe knop bij, die je heel wat tijd kan besparen. Dit en meer in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

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Er komt een grote update voor je iPhone aan! Apple heeft iOS 27 gepresenteerd, dat de belangrijkste softwareversie voor je iPhone is in 2026. Ook veel apps krijgen handige verbeteringen. Eén van die apps is Apple Kaarten, waar Apple een heel handige knop aan toevoegt in iOS 27.

→ Dit doet die

Veel moderne smart-tv’s hebben een functie die je waarschijnlijk wilt uitschakelen als je privacy je lief is. Veel gebruikers schakelen deze functie ongemerkt zelf in doordat privacy-instellingen tijdens de installatie van nieuwe tv’s vaak worden verstopt achter lange voorwaarden en algemene toestemmingen. Uitschakelen kan gelukkig ook.

→ Zo doe je dat

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Opgelet als je van plan bent om een thuisbatterij te halen! Oplichting bij thuisbatterijen komt namelijk steeds vaker voor. De salderingsregeling stopt in 2027, waardoor thuisbatterijen nu enorm populair zijn. Criminelen proberen daar op in te spelen door spamberichten te verspreiden en misleidende advertenties te delen.

→ 3 gevaren

iOS 27 komt er in september aan en Apple stopt dan weer een hoop nieuwe functies in je iPhone. De update draait zeker niet alleen om nieuwe AI-functies, maar ook om handige kleine verbeteringen die je waarschijnlijk elke dag gaat gebruiken. We hebben de zeven beste daarvan voor je op een rij gezet.

→ 7 functies

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Apple heeft onlangs de derde bètaversie van iOS 27 uitgebracht, waar weer veel verbeteringen voor je iPhone in zitten die in september voor iedereen beschikbaar komen. Er zit ook een kleine, maar handige verbetering in voor AirPods-gebruikers. Deze functie maakt het instellen van je AirPods namelijk een stuk eenvoudiger.

→ Deze functie

In de nieuwste bètaversie van WhatsApp zit een functie die je laat zien wanneer iemand van je contactpersonen online is. Dit betekent dat de kans groot is dat deze functie over een tijdje voor iedereen beschikbaar komt. Daar zal niet iedereen even blij mee zijn. Het is in elk geval goed als je nu al weet hoe die functie werkt.

→ Zo werkt het

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Flitsmeister is de afgelopen jaren uitgegroeid van een eenvoudige flitser-app tot een complete mobiliteits-app. Zo kun je de app ondertussen ook gebruiken om onder meer te navigeren en te parkeren. Daar komt nu weer een handige functie bij. En dat is een functie die je waarschijnlijk niet had bedacht.

→ Deze functie

Je krijgt vast wel eens antwoorden van ChatGPT die niet helemaal zijn wat je bedoelde. Dat ligt vaak niet aan jou, want chatbots vullen ontbrekende informatie zelf in. Dat kan handig zijn, maar het levert ook snel vage, verkeerde of nét niet bruikbare antwoorden op. Gelukkig is er een truc voor ChatGPT die je hiermee helpt.

→ Deze truc

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