De productiekosten van de volgende iPhones stijgen flink. Dat betekent jammer genoeg ook dat de iPhone 18 Pro Max flink duurder gaat worden.

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iPhone 18 Pro Max wordt veel duurder om te maken – en dat is slecht nieuws

De iPhone 18 Pro Max dreigt aanzienlijk duurder te worden. Geruchten zeggen dat Apple bijna 300 dollar extra kwijt is aan de onderdelen van het toestel in vergelijking met de iPhone 17 Pro Max.

Vooral geheugen wordt veel duurder

Een groot deel van deze hogere kosten komt voor rekening van het geheugen. Apple zou de prijsverhogingen daarom vooral bij uitvoeringen met meer opslagruimte willen neerleggen.

Alleen de opslag gaat Apple al meer dan 250 dollar kosten. Dat bedrag is ongeveer de helft van de geschatte totale componentkosten van de iPhone 17 Pro Max. Ook het werkgeheugen wordt fors duurder. Dat komt door een algemeen tekort aan geheugenchips, waarbij de sterk gestegen vraag naar AI-hardware een belangrijke rol speelt.

Daarnaast tikt de nieuwe processor ook stevig aan. Apple zou de iPhone 18 Pro-modellen voorzien van de A20 Pro-chip, die op een 2nm-proces van TSMC wordt gemaakt. Deze productiemethode is duurder dan het huidige 3nm-proces van de A19 Pro. Bij de overstap naar een nieuw procedé zorgen de eerste productierondes doorgaans ook voor hogere kosten per chip.

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Maar niet elk onderdeel wordt duurder. Volgens geruchten kunnen de kosten voor het scherm en enkele andere componenten juist wat dalen. De camera’s zouden wel iets meer gaan kosten, mogelijk door de verwachte hoofdcamera met een variabel diafragma.

Prijsverhoging ligt voor de hand

Voor de consumenten is dat slecht nieuws, want Apple gaat de hogere kosten waarschijnlijk doorberekenen. Het bedrijf verhoogde onlangs al de prijzen van veertien producten, waaronder alle Macs en iPads. De iPhone, Apple Watch en AirPods bleven toen buiten schot. Maar dat lijkt dus binnenkort te gaan veranderen.

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