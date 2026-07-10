De iPhone 18 Pro krijgt waarschijnlijk een paar aanpassingen aan het ontwerp. Maar niet iedereen zal hier blij mee zijn.

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iPhone 18 Pro krijgt 3 veranderingen in het ontwerp (en die zijn controversieel)

De iPhone 18 Pro wordt waarschijnlijk sneller en beter, maar niet iedereen zal blij zijn met de overige aanpassingen. Volgens geruchten maakt Apple de telefoon dikker en zwaarder, terwijl een populaire kleur mogelijk opnieuw ontbreekt.

1. De iPhone 18 Pro wordt dikker

Het eerste gerucht gaat over de dikte van de telefoon. De huidige iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zijn allebei 8,75 millimeter dik. Volgens één bron worden de nieuwe modellen ongeveer 2 millimeter dikker. De iPhone 18 Pro zou dan bijna 11 millimeter dik zijn.

Andere bronnen noemen kleinere veranderingen. Zo zou de iPhone 18 Pro Max ongeveer 9 millimeter dik worden. Er is zelfs een gerucht dat alleen het grote camera-eiland achterop dikker wordt, terwijl de rest van de telefoon even dun blijft. Hoe het precies zit, is dus nog niet helemaal duidelijk.

2. Ook het gewicht neemt toe

Een dikkere iPhone betekent mogelijk ook een zwaardere iPhone. De iPhone 18 Pro Max zou volgens meerdere geruchten ongeveer 240 gram gaan wegen. Ter vergelijking: de iPhone 17 Pro Max weegt 233 gram en de iPhone 16 Pro Max 227 gram.

Dat verschil is klein, maar je gaat het wel merken tijdens dagelijks gebruik. Vooral als je de telefoon vaak met één hand vasthoudt of lang gebruikt. Over het precieze gewicht van de kleinere iPhone 18 Pro is nog niets bekend. Wel wordt verwacht dat ook dit model iets zwaarder wordt.

3. Opnieuw geen zwarte iPhone

De derde verandering heeft te maken met de kleuren. Apple bracht de iPhone 17 Pro uit in oranje, donkerblauw en zilver. Een zwarte of donkergrijze versie ontbrak, tot teleurstelling van veel kopers.

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Eerdere geruchten wezen erop dat zwart bij de iPhone 18 Pro zou terugkeren. Nieuwe informatie spreekt dat echter tegen. Apple zou alleen kiezen voor donkerrood, lichtblauw en zilver. Als dit gerucht waar blijkt te zijn, dan verschijnt er voor het tweede jaar op rij geen zwarte Pro-iPhone.

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