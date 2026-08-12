Waarom je de zonsverduistering níét moet filmen met je iPhone

Ben je van plan om de zonsverduistering op 12 augustus 2026 met je iPhone te filmen, dan moet je heel goed oppassen – we vertellen je waarom.

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Film de zonsverduistering níét met je iPhone

Op 12 augustus 2026 schuift de maan volledig voor de zon en ontstaat er een totale zonsverduistering. Dit natuurverschijnsel is onder meer zichtbaar in delen van Spanje en IJsland. In Nederland bedekt de maan ongeveer negentig procent van de zon: de grootste verduistering sinds 1999.

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Je wist vast al wel dat je een speciale eclipsbril nodig hebt als je het fenomeen wilt bekijken. Maar als je van plan bent om de zonsverduistering met je iPhone te filmen, moet je ook goed opletten.

Dit kan er gebeuren

De lens van een smartphone werkt in zekere zin als een vergrootglas. Het licht van de zon wordt via de lens geconcentreerd op een klein oppervlak: de camerasensor. Richt je de iPhone langere tijd zonder bescherming op de zon, dan kunnen de fotodiodes op die sensor oververhit raken en beschadigd worden.

Het gevolg? Zwarte vlekken, verkleuringen of dode pixels in foto’s en video’s. In sommige gevallen kan de iPhone bovendien zo warm worden dat de thermische beveiliging het toestel automatisch uitschakelt. Een snelle foto zal een smartphone meestal niet direct beschadigen, maar het risico neemt flink toe wanneer je de zonsverduistering lang filmt, ver inzoomt of een externe telelens gebruikt.

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Zo film je de zonsverduistering wel veilig

Wil je de zonsverduistering toch met je iPhone vastleggen? Zorg dan voor een gecertificeerd zonnefilter. Dat filter moet voldoen aan de norm ISO 12312-2:2015. Een goedkope oplossing is bijvoorbeeld een lens uit een gecertificeerde eclipsbril knippen en deze volledig voor de cameralens bevestigen. Er mogen geen kieren zijn waar zonlicht doorheen komt.

Zet daarnaast je iPhone op een statief en gebruik bij voorkeur een korte sluitertijd en een lage ISO-waarde. Zo voorkom je bewogen en overbelichte beelden. Tijdens de gedeeltelijke fase kun je beter een timelapse maken dan een minutenlang video opnemen. Wil je inzoomen, gebruik dan liever optische zoom dan digitale zoom.