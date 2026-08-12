Deze populaire CarPlay-apps krijgen er twee handige functies bij (en dit is wanneer)

Er komt een belangrijke update voor CarPlay aan, die twee handige functies naar populaire applicaties brengt. Dit gaat er veranderen!

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CarPlay krijgt binnenkort een grote update! Apple bereidt de release van iOS 27 voor, waarmee nieuwe functies naar je iPhone én CarPlay komen. CarPlay krijgt een grote upgrade in iOS 27, zo kun je straks voor het eerst video’s afspelen in de auto en werken navigatiediensten veel nauwkeuriger. Daar blijft het niet bij, want populaire CarPlay-apps krijgen er twee handige functies bij. Apple maakt het eenvoudiger om je favoriete muziek en podcasts te beheren.

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Naast navigatie is audio één van de populairste categorieën in CarPlay. Het platform wordt vaak gebruikt om Spotify, Apple Music of andere muziekdiensten mee af te spelen in de auto. Zo luister je onderweg naar je favoriete album, nieuwste podcast of zelfs naar een audioboek. Doe je dat regelmatig? Dan hebben we goed nieuws, want Apple voegt een tijdbalk én minispeler toe aan CarPlay in iOS 27.

Twee nieuwe functies

Audiofragmenten in CarPlay beschikken voortaan over een tijdbalk. Op die balk zie je precies welke minuut van het audiobestand afspeelt en hoelang het fragment nog duurt. Dat is vooral handig bij podcasts en audioboeken, want je kunt met de tijdbalk scrollen door het bestand. Zo kun je eenvoudig even terugspoelen of juist een deel overslaan. Dit is ook mogelijk bij nummers in bijvoorbeeld Spotify of Apple Music, die kun je eveneens aanpassen via het scherm in de auto. We kennen deze optie al van de iPhone en iPad, maar in CarPlay is het straks dus ook mogelijk om je audio door- of terug te spoelen.

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Dat is niet de enige verbetering, want CarPlay krijgt er een minispeler bij. Deze minispeler verschijnt als je naar muziek luistert, terwijl je een andere applicatie gebruikt. Met de functie kun je teruggaan naar het vorige nummer of juist naar het volgende nummer gaan. In de minispeler kun je ook het nummer pauzeren, zonder de muziekdienst te openen in CarPlay. Zo kun je applicaties als Spotify en Apple Music voortaan ook bedienen vanuit een andere CarPlay-app.

Release van iOS 27

Populaire CarPlay-apps als Spotify en Apple Music krijgen er in iOS 27 dus twee handige functies bij. De minispeler maakt het eenvoudiger om audio te bedienen als je een andere applicatie gebruikt. De tijdbalk geeft je juist meer opties als je de muziekdienst wél opent, want daar kun je voortaan sneller terug- of vooruitspoelen. Je hebt zo meer mogelijkheden bij het beheren van de audio in CarPlay, zonder je iPhone erbij te pakken.

We moeten nog even wachten op de nieuwe functies, want ze zijn onderdeel van iOS 27. Apple brengt de update volgende maand uit, nadat de nieuwe iPhones van 2026 zijn gepresenteerd. Het is de verwachting dat iOS 27 halverwege september beschikbaar komt voor alle gebruikers. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!