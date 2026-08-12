iPhone krijgt volgende maand een nieuwe naam (en niet zonder reden)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
12 augustus 2026, 15:29
3 min leestijd
iPhone krijgt volgende maand een nieuwe naam (en niet zonder reden)

Apple komt in september niet alleen met een nieuwe iPhone, maar ook met een nieuwe naam voor een iPhone – dit is wat je kunt verwachten.

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iPhone krijgt volgende maand een nieuwe naam

Apple komt volgende maand naar verluidt met zijn eerste vouwbare iPhone. Lange tijd werd deze nieuwe iPhone vooral aangeduid als de ‘iPhone Fold’, maar dat is inmiddels veranderd. We horen namelijk steeds vaker de naam ‘iPhone Ultra‘ en volgens een nieuw gerucht is dat ook de naam die binnen Apple het meest wordt gebruikt.

De geruchten over Apples eerste vouwbare iPhone doen al jaren de ronde. Volgens de meest recente presenteert Apple de nieuwe iPhone tijdens het evenement in september. Mark Gurman van Bloomberg geeft op X de nieuwste aanwijzing voor de naam. Daar meldde hij onlangs dat iedereen binnen Apple de naam Ultra gebruikt. Daarmee lijkt ‘iPhone Ultra’ dus een serieuze kandidaat.

Nog niet zeker

Toch betekent het niet automatisch dat de naam definitief is. Apple staat erom bekend uiterst geheimzinnig te werk te gaan rond nieuwe producten. Veel medewerkers weten bovendien niets van onaangekondigde apparaten als ze niet rechtstreeks bij de ontwikkeling ervan betrokken zijn.

Het is daarom goed mogelijk dat ‘Ultra’ vooral een interne werknaam is. Deze kan ook simpelweg zijn overgenomen omdat externe bronnen het toestel al langere tijd zo noemen. Waarschijnlijk weet alleen een kleine groep binnen Apple hoe de nieuwe iPhone uiteindelijk officieel gaat heten.

nieuwe naam

iPhone Ultra

De naam iPhone Ultra zou wel logisch zijn. Apple gebruikt ‘Ultra’ bijvoorbeeld voor zijn krachtigste Apple Watch (de Apple Watch Ultra 3). Een vouwbare iPhone die boven de bestaande iPhone-modellen wordt gepositioneerd, past dus goed binnen die naamgeving.

Of Apple daadwerkelijk voor iPhone Ultra kiest, weten we waarschijnlijk pas tijdens de presentatie. Tot die tijd blijft ‘iPhone Fold’ een mogelijke naam, maar de aanwijzingen voor ‘Ultra’ worden steeds sterker. De verwachting is dat Apple de vouwbare iPhone samen met de iPhone 18 Pro-modellen in september aankondigt.

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Bron afbeelding: 9to5mac
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Apple iPhone Ultra of iPhone Fold
Apple iPhone Ultra of iPhone Fold

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