Zonsverduistering veilig fotograferen: voorkom deze veelgemaakte fout

Maurice Snijders
Maurice Snijders
12 augustus 2026, 8:03
2 min leestijd
Zonsverduistering veilig fotograferen: voorkom deze veelgemaakte fout

De zonsverduistering fotograferen met je iPhone is niet zonder risico, maar met de juiste voorzorgsmaatregelen krijg je het toch voor elkaar.

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Zo kun je de zonsverduistering veilig fotograferen

Er is een manier om de zonsverduistering mooi en veilig te fotograferen met je iPhone, maar daar heb je wel iets extra’s voor nodig. Namelijk een speciaal zonnefilter dat geschikt is voor camera’s. Bijvoorbeeld de Celestron gecertificeerde filter. Dat filter moet vóór de cameralens worden geplaatst. Alleen op die manier worden de schadelijke straling en het felle zonlicht voldoende tegengehouden.

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Gebruik hiervoor dus niet simpelweg een zonnebril. Ook een eclipsebril voor je ogen is niet bedoeld om voor de camera van je iPhone te houden. Camera’s hebben een speciaal daarvoor ontworpen zonnefilter nodig. Verder is een statief wel handig. Daarmee houd je je iPhone stabiel en voorkom je bewogen foto’s. NASA raadt ook aan om vooraf alvast te oefenen met de camera, zodat je tijdens de verduistering niet hoeft uit te zoeken welke instellingen je wilt gebruiken.

zonsverduistering fotograferen

Bij een totale verduistering kan het anders

Is er tijdens het fotograferen sprake van een totale zonsverduistering? Dan verandert de situatie tijdens die korte periode van totale verduistering. Op dat moment mag je zonder zonnefilter naar de zon kijken en kun je het filter ook van je iPhone halen. Zodra er weer een deel van de heldere zon zichtbaar wordt, moet je het filter direct weer terugplaatsen.

In Nederland is de zonsverduistering op 12 augustus 2026 helaas niet volledig. Op het hoogtepunt bedekt de maan circa 88 procent van het zonoppervlak. Je kunt hier dus niets zonder speciaal zonnefilter. Alleen in Spanje en in IJsland is deze zonsverduistering helemaal volledig.

zonsverduistering fotograferen

De zonsverduistering fotograferen

Verwacht met een iPhone geen enorme close-up wanneer je de zonsverduistering gaat fotograferen. Gebruik eventueel de optische zoom van je iPhone, niet de digitale zoom. Probeer ook iets van de omgeving vast te leggen, de veranderende lichtomstandigheden kunnen namelijk voor bijzondere foto’s zorgen. Gebruik een statief, tik in de Camera-app op de zon en sleep je vinger naar beneden om de belichting te verlagen en zo te compenseren voor het felle zonlicht. Het is ook leuk om een timelapse-video van de hele verduistering te maken.

Heb je geen geschikt zonnefilter beschikbaar? Dan is het toch beter om de zon niet rechtstreeks met je iPhone te fotograferen of te filmen. Je kunt wel altijd nog een indirecte foto maken, bijvoorbeeld van de schaduwpatronen die tijdens een gedeeltelijke verduistering ontstaan. Zo houd je het veilig én leg je het bijzondere moment toch vast.

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Bron afbeelding: omegon
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