5 apps op je iPhone zien er straks heel anders uit: dit is het nieuwe design

In de vijfde bètaversie van iOS 27 voert Apple weer kleine aanpassingen door aan het ontwerp – deze 5 apps hebben een nieuw design gekregen.

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5 apps op je iPhone hebben straks een nieuw design

In iOS 27 bèta 5 hebben opnieuw verschillende icoontjes van apps een ander design gekregen. Vooral de nieuwe Liquid Glass-stijl valt op. Dit zijn de vijf belangrijkste veranderingen.

1. Safari

Het Safari-icoon krijgt een helderdere blauwe kleur. Ook zijn de lijnen van het kompas verfijnder en zijn de pijlen gedetailleerder. Het resultaat is subtiel, maar maakt het icoon duidelijker en minder vlak.

2. Siri

Het nieuwe Siri-icoon sluit beter aan bij de Siri-interface die je ziet wanneer je de assistent activeert. De bekende glazen bol staat daardoor veel meer centraal.

3. Instellingen

Ook Instellingen is een van de apps die een nieuw design hebben gekregen. Het icoon is namelijk transparanter geworden. Daardoor zijn de verschillende lagen van het Liquid Glass-design beter zichtbaar en krijgt het geheel meer diepte.

4. App Store

Bij de App Store kiest Apple eveneens voor meer transparantie. De lijnen waaruit de bekende ‘A’ bestaat, zijn hierdoor duidelijker te zien. Dat past bij Apples poging om de Liquid Glass-iconen minder wazig te maken.

5. Voorvertoning en Remote

Voorvertoning (Preview) krijgt misschien wel de opvallendste metamorfose: het nieuwe icoon toont een vergrootglas boven een kleurrijke achtergrond. Remote krijgt ondertussen meer details en een grijze in plaats van zwarte achtergrond.

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Nog meer veranderingen

Het is niet voor het eerst dat Apple het design van apps aanpakt. Bij de eerste iOS 27-bèta kregen onder meer Apple Kaarten, Foto’s en Weer al een nieuw uiterlijk. Apple heeft bovendien aangegeven dat het de iconen verder wil aanpassen met een gelaagde uitstraling die beter bij Liquid Glass past.

Dat betekent dat er de komende bèta’s nog meer veranderingen kunnen volgen wat betreft het design van apps. iOS 27 staat gepland voor volgende maand, dus Apple heeft nog enkele weken om de puntjes op de i te zetten. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!