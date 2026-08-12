Google komt met grootste verandering in 25 jaar: deze populaire functie verdwijnt 

Als je onlangs iets op Google hebt opgezocht en je zag een verandering, dan is dat niet alleen maar je verbeelding – het komt door Google.

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Google komt met grootste verandering in 25 jaar

Google test een opvallende verandering op zijn homepage. De vertrouwde knop ‘Google zoeken’, die al meer dan 25 jaar onderdeel is van de zoekmachine, verdwijnt bij sommige gebruikers. Google vervangt de knop in die gevallen door verschillende functies die grotendeels draaien om kunstmatige intelligentie.

Wie de vernieuwde homepage te zien krijgt, ziet naast het bekende zoekveld verschillende snelkoppelingen. Zo kun je direct naar de AI-modus (AI Mode) of naar afbeeldingen maken, bestanden laten analyseren of een brainstorm starten. De bekende knop ‘Ik doe een gok’ blijft voorlopig wel bestaan.

Slimmer zoeken

De verandering past bij de grotere koers die Google met Search is ingeslagen. In plaats van alleen een zoekopdracht in te voeren en vervolgens een lijst met websites te bekijken, wil Google dat gebruikers steeds vaker rechtstreeks een antwoord krijgen van AI.

Met de AI-modus kun je bijvoorbeeld uitgebreidere vragen stellen en daarna vervolgvragen stellen binnen hetzelfde gesprek. Google presenteerde eerder al plannen om Search verder te combineren met AI, waarbij de klassieke zoekervaring steeds meer plaatsmaakt voor een interactieve manier van informatie zoeken.

Het is nog maar een test

Het betekent vooralsnog niet dat de vertrouwde zoekknop definitief verdwijnt. Google benadrukt dat het momenteel om een test gaat. Het is dus nog niet duidelijk of de nieuwe homepage uiteindelijk voor iedereen wordt uitgerold. Toch is de verandering opvallend. De zoekknop is al sinds de beginjaren van Google een vast onderdeel van de homepage. Dat Google hem nu vervangt door AI-functies laat vooral zien welke kant het bedrijf op wil.

De klassieke zoekmachine maakt daarmee langzaam plaats voor een AI-assistent die niet alleen informatie zoekt, maar ook bestanden kan bekijken, afbeeldingen kan maken en met je kan meedenken. Of gebruikers die nieuwe aanpak daadwerkelijk prettiger vinden, moet de test uiteindelijk uitwijzen.

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