iOS 26.6.2 is uit – en lost een belangrijk iPhone-probleem op

Apple heeft de update iOS 26.6.2 uitgebracht en lost daarmee een vervelende bug op die vooral voor de komst van iOS 27 belangrijk kan zijn.

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iOS 26.6.2 is uit

iOS 26.6.2 brengt geen nieuwe functies naar je iPhone, maar draait volledig om één probleem: het downloaden van software-updates via een mobiele verbinding werkte niet goed. Daardoor kon je tegen een fout aanlopen wanneer je een nieuwe iOS-versie via 4G of 5G wilden binnenhalen.

Apple omschrijft de oplossing in de releasenotes als een probleem dat ertoe leidde dat een software-update niet via een mobiele verbinding kon worden gedownload. Andere nieuwe functies worden dus ook niet genoemd. Hoewel dit misschien klinkt als een minimale verbetering, komt de oplossing wel op een opvallend moment.

Klaar voor iOS 27

Apple staat namelijk aan de vooravond van de volgende grote iOS-update. iOS 27 wordt op korte termijn verwacht en brengt waarschijnlijk een groot aantal nieuwe functies en veranderingen naar je iPhone.

Zonder de bugfix in iOS 26.6.2 zouden sommige gebruikers mogelijk problemen hebben met het downloaden van die grote update via mobiele data. Door het probleem nu alvast op te lossen, zorgt Apple ervoor dat iPhones beter voorbereid zijn op de overstap naar iOS 27.

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iOS 26.6.2 is beschikbaar voor de iPhone 11 en nieuwer. De update verscheen op dinsdag 8 september 2026 en heeft versienummer 23G90. Apple vermeldt voor deze versie geen nieuwe CVE-beveiligingsproblemen.

Je installeert iOS 26.6.2 door in de app Instellingen naar ‘Algemeen’ > ‘Software-update’ te gaan. Daar kun je controleren of de update voor jouw iPhone al klaarstaat. Zeker met iOS 27 in aantocht is het verstandig om je iPhone alvast bij te werken. Wil je niets missen van de aankomende update naar iOS 27? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!