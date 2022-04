Onze wensen voor watchOS 9: nieuwe wijzerplaten, Health-app en meer

Apple kondigt binnenkort een nieuwe versie van zijn Apple Watch-besturingssysteem aan. Dit zijn alvast onze grootste wensen voor watchOS 9.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WatchOS 9: vier features die bovenaan onze wensenlijst staan

Apple Watch-gebruikers opgelet, er komt weer een grote update aan! Op 6 juni organiseert Apple een groot evenement, dat het voornamelijk op software richt. We verwachten hier nieuwe versies van iOS, macOS en watchOS te gaan zien. Ons wensenlijstje voor iOS 16 heb je wellicht al gelezen – en nu is het tijd voor watchOS 9.

Het huidige watchOS 8 presteert goed. De software werkt soepel en ziet er in onze ogen mooi uit. Toch zijn er een paar dingen die we graag zouden veranderen of toevoegen. In dit artikel zetten we onze wensen voor watchOS 9 op een rijtje.

1. Meer wijzerplaten en aanpassingsmogelijkheden

WatchOS 8 heeft al tientallen wijzerplaten om uit te kiezen. Zo is er de portret-wijzerplaat, die de tijd en datum op 3D-achtige wijze integreert in jouw mooiste portretfoto’s. Toch ben je snel door alle opties heen en zijn nieuwe wijzerplaten altijd welkom. Een frisse wijzerplaat geeft je het gevoel dat je een nieuw horloge draagt.

Hoewel nieuwe wijzerplaten leuk zijn, hopen we bij iPhoned ook op meer aanpassingsmogelijkheden. Je kunt bij veel bestaande wijzerplaten al de kleuren en snelkoppelingen naar veelgebruikte apps aanpassen. Het uiterlijk van de wijzers is echter niet aanpasbaar en ook kun je bij de meeste wijzerplaten de lay-out niet veranderen.

Het gebrek aan aanpassingsmogelijkheden is vooral merkbaar bij schermvullende wijzerplaten, waar je geen optie hebt om bijvoorbeeld cijfers of snelkoppelingen toe te voegen. Hierdoor is het (in ieder geval voor ons) lastig om in één oogopslag de tijd af te lezen. Ook vinden we het bijvoorbeeld jammer dat we niet even snel onze bewegingsringen kunnen zien.

In watchOS 9 willen we een optie om bij elke wijzerplaat te kiezen tussen een analoge of digitale klok. Een instellingen om voor iedere wijzerplaat – schermvullend of niet – snelkoppelingen toe te voegen vinden we ook een prima idee.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Health-app voor de Apple Watch

Het voornaamste doel van de Apple Watch is het bijhouden van je gezondheid. Dat doet het apparaatje erg goed, maar de meeste data vind je in de Health-app op je iPhone.

Waarom is er niet gewoon een Health-app beschikbaar op de Watch zelf? We begrijpen hier niks van, zeker nu de 4G-versie van de Apple Watch praktisch overal beschikbaar is. Als je op pad gaat zonder iPhone, kun je niet het aantal stappen terugzien. Tenzij je een app van een derde partij gebruikt.

Over apps van derde partijen gesproken; deze zijn in allerlei soorten en maten beschikbaar. Toch zou het fijn zijn als Apple de reguliere Health-app ook naar de Apple Watch brengt, zodat alle gezondheidsdata zich op één plek bevindt.

3. Het maken van vlugge notities

Apple biedt geen optie om op zijn slimme horloge kleine notities op te slaan. Dat vinden we best wel vreemd, aangezien je het kleine apparaatje altijd om je pols draagt. Je hebt je Apple Watch dus binnen de kortste keren gereed om iets te noteren. Nu is schrijven of typen natuurlijk wel erg ingewikkeld – zeker als je een Apple Watch Series 6, SE of ouder hebt. Daar is echter een hele goede oplossing voor: Siri!

Siri zou op z’n minst notities vanaf je Apple Watch op je iPhone moeten kunnen opslaan, maar zelfs dat is onmogelijk. Als je Siri vraagt een notitie aan te maken op je Watch, geeft het horloge aan dat ‘Siri je op de Apple Watch niet met notities kan helpen’. Het wordt hoog tijd dat hier verandering in komt.

4. Nieuwe veiligheids- of gezondheidsfeatures

Apple voegt regelmatig nieuwe veiligheids- en gezondheidsfuncties toe in grote watchOS-updates. Zo kwam de fabrikant al eerder met het meten van je slaapritme en het waarschuwen voor harde geluiden. Dit jaar voegt Apple wellicht één of meerdere nieuwe functies toe om je veiligheid en gezondheid te waarborgen.

Zo werkt Apple aan een functie die kan zien of je een auto-ongeluk hebt gehad, om vervolgens automatisch 112 te bellen. Of we deze functie daadwerkelijk in watchOS 9 gaan zien is onduidelijk, maar we hopen natuurlijk van wel.

Volg het Apple Event op 6 juni met iPhoned

Op 6 juni onthult Apple de grote iPhone software-update van het jaar: iOS 16. Ook de iPad, Mac en Apple Watch krijgen updates. Het evenement vindt plaats tijdens de World Wide Developers Conference (WWDC), een jaarlijkse conferentie voor app-ontwikkelaars. Wil je vanaf je bank meekijken? Dat kan, want het event vindt wederom geheel online plaats, net als in de voorgaande twee jaren.

Lees ook: WWDC 2022: dit is wanneer Apple iOS 16 en meer onthult

Apple Watch kopen

Heb je nog geen Apple Watch of is de jouwe aan vervanging toe? Check dan in ieder geval de Apple Watch Series 7-prijsvergelijker of de prijsvergelijker voor de Apple Watch SE als je er een wilt kopen. Dan heb je zeker de beste Apple Watch-prijs te pakken!

Bij iPhoned gaan we uiteraard live verslag doen van de WWDC-keynote. We zullen dan ook opnieuw ingaan op onze watchOS 9-wensen, mocht Apple deze vervullen. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app of houd onze site in de gaten!