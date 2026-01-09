iPhone 17 Pro: nu tot €575 inruilvoordeel!

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #2 2026)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
9 januari 2026, 16:29
1 min leestijd
Ben je altijd op zoek naar mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou! Wekelijks selecteren we namelijk tien toffe iPhone-wallpapers die wat ons betreft zeker de moeite waard zijn.

Lees verder na de advertentie.

Dankzij onze Wallpaper Weekly kun je elke week een favoriete achtergrond voor je iPhone kiezen uit de tien die we hier laten zien. Daarbij proberen we het aanbod wel een beetje te variëren, dus de kans is groot dat je ze niet elke week allemaal mooi vindt. We maken de plaatjes overigens niet zelf. Voordat we beginnen is het daarom tijd om de makers van onderstaande achtergronden te bedanken. Deze week hebben we verschillende wallpapers van @SnWalpaper4K

Lukt het installeren niet? Lees dan in de onderstaand artikelen precies hoe je de achtergrond moet instellen in iOS 26 en in iOS 18.

Lees meer: 

iPhone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

Deel je favoriete wallpapers

Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe het homescreen op jouw iPhone eruitziet! Delen kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!

Bronnen afbeeldingen: @SnWalpaper4K, @SnWalpaper4K, @SnWalpaper4K, @SnWalpaper4K, @SnWalpaper4K, @SnWalpaper4K, @SnWalpaper4K, @SnWalpaper4K, @SnWalpaper4K, @SnWalpaper4K
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Wallpaper Weekly iPhone Apple

