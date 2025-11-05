Moet je wachten met je volgende aankoop tot Black Friday?

Black Friday is ieder jaar hét moment dat winkels met hoge kortingen komen, maar hoe verstandig is het om te wachten tot Black Friday? Dit moet je weten.

Black Friday komt er weer aan! Voor veel winkels is dat traditiegetrouw dé dag om met hele hoge kortingen te komen. Zo krijg je veel producten tegen een voordeligere prijs, maar daarvoor moet je wel wachten met je aankoop tot Black Friday. Is het wel zo verstandig om te wachten tot de koopjesdag van het jaar? Of kun je jouw volgende aankoop beter juist voor Black Friday doen? Dit moet je weten over Black Friday!

Wanneer wachten wel slim is

Black Friday is doorgaans het moment dat winkels hoge kortingen invoeren op producten. In hoeverre het waard is om op Black Friday te wachten is afhankelijk van wat je wilt kopen. Zo zijn bepaalde producten behoorlijk afgeprijsd tijdens Black Friday, terwijl je bij andere winkels helemaal geen korting krijgt. Ben je op zoek naar nieuwe elektronica, gadgets, accessoires of abonnementen op bepaalde software? Dan is het wél verstandig om op Black Friday te wachten.

Je krijgt vooral hoge kortingen op elektronische toestellen in november. Zo zijn iPhones, Apple Watches, AirPods, Macs en de Apple TV vaak tegen een voordeligere prijs in huis te halen met Black Friday. Hetzelfde geldt voor accessoires van deze toestellen, zo schaf je opladers, toetsenborden en telefoonhoesjes eveneens goedkoper aan. In sommige gevallen sluit je abonnementen ook tegen een lagere prijs af, bijvoorbeeld voor een VPN of streamingdienst.

Voor deze producten en diensten is het zeker waard om op Black Friday te wachten. Houd ook de periode voor Black Friday goed in de gaten, want vaak maken winkels de actieprijzen al eerder bekend. Regelmatig kun je producten ook al tegen een lagere prijs aanschaffen in deze periode. Ben je van plan om een nieuwe smartphone, tablet, laptop of oortjes te halen? En is het bijna Black Friday? Wacht dan nog even, want je kunt dan veel geld besparen.

Wanneer wachten niet slim is

Toch is het niet altijd verstandig om te wachten tot het Black Friday is. Veel gebruikers wachten tot november met het doen van grote aankopen. Dat betekent dat die maand de vraag naar bepaalde smartphones, tablets, laptops en andere toestellen veel hoger is dan normaal. De acties rondom Black Friday beginnen steeds eerder in november, waardoor gebruikers ook eerder overgaan tot de aankoop van een toestel.

Houd daar rekening mee als je van plan bent om een nieuw apparaat te kopen tijdens Black Friday. Zeker als je op zoek bent naar een toestel in een specifieke uitvoering of kleur, is de voorraad doorgaans beperkt. Houd alle aanbiedingen daarom ook in de weken voor Black Friday alvast in de gaten, zodat je zeker weet dat je het apparaat nog kunt kopen. Zie je een goede aanbieding? Haal het toestel dan alvast in huis, voordat de voorraad erdoorheen is gegaan.

Het is daarnaast afhankelijk van meerdere factoren of het waard is om te wachten op Black Friday. Laat Black Friday nog lang op zich wachten en is het toestel nu aan vervanging toe? Ga dan op zoek naar de beste aanbieding van het moment. Er zijn doorgaans gedurende het hele jaar acties, waarvoor je niet altijd hoeft te wachten op Black Friday. In sommige gevallen zijn de aanbiedingen in het voorjaar zelfs nog beter dan in het najaar.

Het wachten op Black Friday heeft dus zowel voor- als nadelen. Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, Apple Watch of andere elektronica? En is Black Friday binnenkort? Wachten is dan vaak voordelig, omdat je veel geld kunt besparen bij Black Friday. Als november nog ver weg is en je apparaat nu aan vervanging toe is kun je beter actuele acties in de gaten houden. Het hele jaar door zijn producten met korting te krijgen, ook als het geen Black Friday is.

Heb je een specifieke uitvoering of kleur van een product op je wensenlijst staan? Het is in dat geval slim om in de actieweken voor Black Friday al je aankoop te doen, want de voorraad kan er snel doorheen gaan in november. Zo weet je zeker dat je jouw favoriete product met hoge korting in huis haalt. Wil je precies weten wanneer alle toestellen in de aanbieding zijn? En hoe hoog de kortingen zijn? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, waarin je op de hoogte wordt gehouden van actuele kortingen en Black Friday-acties!