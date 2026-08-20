Spotify komt met verrassende nieuwe functie (en die is handiger dan je denkt)

Met deze nieuwe functie maakt Spotify het mogelijk om nog meer van jezelf in een afspeellijst te stoppen – we laten je zien hoe het werkt.

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Spotify komt met verrassende nieuwe functie

De nieuwe functie die Spotify toevoegt, staat bekend onder de naam Playlist Notes. Hiermee kun je een persoonlijke notitie toevoegen aan nummers, podcasts en audioboeken in je eigen playlists. Zo kun je bijvoorbeeld uitleggen waarom een nummer erin staat, een herinnering delen of een aanbeveling meegeven.

Bovenaan deelnemende playlists verschijnt een knop Notes. Tik je op de naam van een editor bij een notitie, dan kun je diens Editor Profile bekijken. De notities kunnen bovendien verschijnen in het scherm met de huidige afspeellijst of het nummer dat je aan het luisteren bent, ook als je niet rechtstreeks vanuit de betreffende playlist luistert.

Editor Profiles

Spotify introduceert daarnaast Editor Profiles. Daarmee kunnen luisteraars meer te weten komen over de mensen die de playlists samenstellen. Op zo’n profiel zijn onder meer favoriete nummers en albums van een editor te vinden, evenals de playlists waaraan die persoon meewerkt.

Playlist Notes is niet alleen bedoeld voor gebruikers. Ook de editors van Spotify krijgen de mogelijkheid om notities toe te voegen aan grote, populaire playlists. Zij kunnen daarin uitleggen waarom een bepaald nummer is gekozen, wat een track cultureel relevant maakt of waarom het nummer goed binnen de betreffende playlist past.

Met Playlist Notes probeert Spotify playlists daarmee niet alleen persoonlijker, maar ook een stuk interactiever te maken. Een nummer kan voortaan niet alleen onderdeel zijn van een playlist, maar ook een eigen verhaal of herinnering meekrijgen. De eerste playlists waar de nieuwe functie aan is toegevoegd, zijn onder meer Today’s Top Hits, RapCaviar, Hot Country, All New Pop, mint en Fresh Finds Hip-Hop.

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Nog niet overal

De Playlist Notes van Spotify-editors worden momenteel uitgerold naar Free- en Premium-gebruikers van 16 jaar en ouder in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland. Spotify rolt de functie uit naar meer dan 100 markten op iOS en Android. Nog even geduld dus! Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!