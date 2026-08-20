Apple brengt binnenkort 5 nieuwe producten uit: dit zijn ze

Het Apple-event van september staat inmiddels voor de deur en we verwachten dat Apple dan maar liefst 5 nieuwe producten gaat presenteren.

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Apple brengt binnenkort 5 nieuwe producten uit

Het event in september is altijd de grootste productlancering van het jaar voor Apple. En hoewel er altijd wel een paar verrassingen zijn, is het zo goed als zeker dat er in september nieuwe iPhones en Apple Watch-modellen worden geïntroduceerd. We zetten ze voor je op een rij:

1. iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro wordt naar verwachting een flinke upgrade, al blijft het ontwerp grotendeels herkenbaar. Apple zou het toestel voorzien van een nieuwe A20 Pro-chip, een kleiner Dynamic Island en Face ID dat deels onder het scherm is verwerkt. Vooral de camera krijgt interessante vernieuwingen: zo zou de hoofdcamera voor het eerst een verstelbaar diafragma krijgen, waarmee je zelf meer controle hebt over licht en scherptediepte. Ook snellere draadloze verbindingen en mogelijk 5G via satelliet staan op de planning. Wil je meer weten? Klik hieronder!

2. iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro Max wordt waarschijnlijk de grootste en meest geavanceerde iPhone van 2026. Net als de iPhone 18 Pro krijgt hij vermoedelijk de nieuwe A20 Pro-chip, een kleiner Dynamic Island, een verbeterde 24-megapixel selfiecamera en een hoofdcamera met variabel diafragma. De Pro Max onderscheidt zich vooral door zijn grotere 6,9-inch scherm en langere accuduur. De overige vernieuwingen zijn grotendeels hetzelfde als bij de iPhone 18 Pro. Denk aan een aluminium behuizing met vernieuwd ontwerp, verbeterde draadloze chips en 5G via satelliet. Klik hieronder voor meer informatie.

3. iPhone Ultra

De iPhone Ultra wordt de eerste vouwbare iPhone. Het toestel vouwt als een boek open en verandert zo van een compacte smartphone in een soort kleine iPad. Aan de buitenkant zou een scherm van ongeveer 5,3 tot 5,5 inch zitten, het scherm aan de binnenkant meet 7,6 tot 7,8 inch. Apple zet in op een onzichtbare vouw, een stevig scharnier en een zeer dun ontwerp. We verwachten een A20-chip, twee 48-megapixelcamera’s en meerdere batterijen. Ook Face ID zou mogelijk ontbreken, omdat er in het dunne ontwerp te weinig ruimte is. Klik hieronder voor meer info.

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4. Apple Watch Series 12

De Apple Watch Series 12 wordt naar verwachting vooral een verfijning van het huidige model. Apple zou vasthouden aan hetzelfde ontwerp, met opnieuw 42- en 46mm-uitvoeringen. We verwachten wel een nieuwe en snellere chip. Daarnaast ligt de focus volgens de huidige geruchten op een langere batterijduur en nieuwe gezondheidsfuncties, terwijl Apple mogelijk ook kleine verbeteringen aan de sensoren doorvoert. Het eerdere gerucht over Touch ID in plaats van Face ID lijkt juist minder waarschijnlijk te worden. Wil je meer weten? Klik dan hieronder!

5. Apple Watch Ultra 4

De Apple Watch Ultra 4 lijkt een interessantere upgrade te worden dan de Ultra 3. De belangrijkste vernieuwingen zitten waarschijnlijk aan de binnenkant: een krachtigere S11- of S12-chip, nieuwe AI-functies en mogelijk een langere batterijduur. Ook het sensorsysteem zou flink worden uitgebreid, zodat Apple de gezondheidsfuncties verder kan verbeteren. Het 49mm-scherm blijft waarschijnlijk behouden, maar mogelijk met dunnere randen. De Apple Watch Ultra 4 moet vooral slimmer en nauwkeuriger worden, zonder zijn robuuste karakter te verliezen. Klik hieronder voor meer informatie.

Andere Apple-producten

Er gaan geruchten dat er nog meer nieuwe Apple-producten aankomen. Het is echter onzeker of die ook al tijdens het september-event worden gepresenteerd. Dit zijn de nieuwe producten die we verder nog verwachten:

AirPods Pro 4

Nieuwe Apple TV 4K

HomePad

HomePod mini 2

HomePod 3

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