ChatGPT wordt veel veiliger (mits je deze functie activeert)

OpenAI maakt ChatGPT een stuk veiliger voor tieners met extra bescherming tegen gevoelige en mogelijk schadelijke content. Dit moet je weten.

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ChatGPT wordt veel veiliger

OpenAI introduceert een speciale ChatGPT for Teens-ervaring. Die laat ouders via een handige functie bepalen hoe ChatGPT door hun kind wordt gebruikt. Die functie heet Ouderlijk toezicht en moet ChatGPT een stuk veiliger maken. Ouders moeten wel zelf hun account koppelen en de beschikbare ouderlijke instellingen gebruiken.

Met de functie kunnen ouders hun eigen ChatGPT-account koppelen aan dat van hun zoon of dochter. Vervolgens kunnen ze verschillende instellingen beheren. Denk aan bescherming tegen gevoelige content inschakelen, bepaalde functies uitschakelen en tijden instellen waarop ChatGPT niet gebruikt kan worden.

Tienermodus

De speciale tienermodus gaat verder dan alleen ouderlijk toezicht. Wanneer ChatGPT inschat dat een gebruiker jonger is dan 18, worden automatisch aanvullende veiligheidsmaatregelen toegepast. Zo wordt gevoelige content sterker beperkt. Ook zijn er extra waarborgen rond onder meer geweld, zelfbeschadiging en gevaarlijke uitdagingen.

ChatGPT wordt ook veiliger doordat ouders in beperkte situaties een veiligheidsmelding ontvangen wanneer ChatGPT ernstige zorgen detecteert. Daarbij krijgen ze overigens geen toegang tot de gesprekken van hun kind. De meldingen bevatten alleen beperkte informatie over de veiligheidskwestie.

Verantwoord gebruik

OpenAI is niet alleen veiliger, maar richt zich ook op verantwoord gebruik. Zo kunnen ouders op bepaalde momenten een studiemodus (Study Mode) inschakelen, waardoor ChatGPT standaard helpt bij leren en studeren in plaats van alleen maar antwoorden voor te schotelen. Zo zijn er nu huiswerkherinneringen en quizzen die tieners meer manieren bieden om hun kennis te toetsen en moeilijke concepten beter te begrijpen.

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De tienerbescherming wordt overigens automatisch verwijderd zodra ChatGPT vaststelt dat een gebruiker 18 jaar of ouder is. Het nieuwe systeem dat ChatGPT veiliger maakt, wordt momenteel geleidelijk uitgerold. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen bij OpenAI en ChatGPT? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!