Helaas: ChatGPT krijgt binnenkort veel meer advertenties (en dat ga je merken)

De populaire AI-dienst ChatGPT gaat jammer genoeg veel meer advertenties laten zien – dit is wat dit voor jou in de praktijk betekent.

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ChatGPT krijgt meer advertenties

Wie ChatGPT gratis gebruikt, krijgt binnenkort te maken met advertenties. OpenAI gaat vanaf volgende week in Nederland en dertig andere Europese landen meer reclame tonen in ChatGPT. Dit maakte het bedrijf onlangs bekend. Het betekent dat de gratis versie van de AI-chatbot er heel anders uit gaat zien.

OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van advertenties in de Verenigde Staten. Inmiddels is het bedrijf klaar om ChatGPT Ads verder uit te rollen. Ook gebruikers van ChatGPT Go, het goedkoopste betaalde abonnement, krijgen advertenties voorgeschoteld. Wie een Plus-, Pro- of Business-abonnement heeft, blijft voorlopig nog wel buiten schot.

De reden voor de nieuwe reclame is uiteraard niet zo verrassend. Het ontwikkelen en draaien van geavanceerde AI-modellen kost namelijk enorm veel geld. Met advertenties wil OpenAI ervoor zorgen dat ChatGPT desondanks gratis of goedkoop toegankelijk blijft.

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Afgestemd op het gesprek

Het opvallendste is dat de advertenties kunnen aansluiten bij het onderwerp waarover je met ChatGPT praat. Vraag je bijvoorbeeld naar koffiemachines, dan zou je een advertentie voor een koffiemachine te zien kunnen krijgen. Dat maakt ChatGPT heel interessant voor adverteerders: gebruikers stellen de chatbot namelijk vaak vragen op momenten waarop ze daadwerkelijk iets willen kiezen, vergelijken of kopen.

Toch benadrukt OpenAI dat adverteerders geen invloed krijgen op de antwoorden van ChatGPT. Ook zegt het bedrijf dat gesprekken niet met adverteerders worden gedeeld en dat gebruikersgegevens niet worden verkocht voor advertenties. De reclame moet bovendien duidelijk herkenbaar zijn en gescheiden blijven van het antwoord van de chatbot.

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