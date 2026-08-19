tvOS 27 verklapt: nieuwe Apple TV 4K krijgt een langverwachte functie

Apple bereidt de release van tvOS 27 voor en die update verklapt een langverwachte functie van de nieuwe Apple TV. Dit kun je verwachten!

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tvOS 27

Er komt een grote update voor de Apple TV aan! Dit jaar is tvOS 27 de belangrijkste softwareversie voor de Apple TV. Met de update komen meer functies naar de Podcasts-app, werkt AirPlay beter en luister je naar muziek in hogere kwaliteit. Apple heeft inmiddels meerdere testversies van tvOS 27 uitgebracht, om de officiële release van de update voor te bereiden. In één van die testversies is een nieuwe functie van de volgende Apple TV 4K opgedoken.

Apple verwijst in tvOS 27 met een codenaam naar Siri AI. Dat is opvallend, want het bedrijf heeft de nieuwe versie van Siri nog niet aangekondigd voor de Apple TV. Volgens geruchten heeft dat te maken met de bestaande hardware, zo is het de verwachting dat Siri AI niet naar de huidige versie van de Apple TV komt. Die draait nog op de A15 Bionic-chip, die niet genoeg rekenkracht heeft voor Apple Intelligence en Siri AI. Met de codenaam in tvOS 27 verklapt Apple dus een nieuwe functie van de volgende Apple TV 4K.

Siri AI

Siri AI is de nieuwe generatie van de stemassistent, die wordt uitgebreid met Apple Intelligence. De nieuwe versie van Siri verandert in een volwaardige chatbot en kan je helpen met vrijwel alles op je Apple-apparaten. Zo kan Siri mails opstellen, foto’s bewerken en informatie over objecten geven. Apple heeft Siri AI al aangekondigd voor de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac, maar de Apple TV blijft vooralsnog uit.

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De codenaam in tvOS 27 bevestigt dat Siri AI tóch naar de Apple TV 4K komt. Daar heb je vermoedelijk wel de nieuwe generatie van de Apple TV 4K voor nodig, die dit najaar wordt verwacht. Apple voorziet de volgende Apple TV in ieder geval van een nieuwe processor, zodat het apparaat eindelijk ondersteuning krijgt voor Apple Intelligence. Met tvOS 27 bevestigt Apple dus een langverwachte verbetering, want de Apple TV wordt dit jaar waarschijnlijk uitgebreid met Apple Intelligence én Siri AI.

Release van de Apple TV 4K

De introductie van Siri AI bij de Apple TV 4K gaat volgens geruchten gepaard met een nieuwe versie van de Siri Remote. Apple werkt aan een nieuw design voor de afstandsbediening, waarmee je mogelijk eenvoudiger toegang krijgt tot Siri AI. De Apple TV 4K wordt in 2026 dus veel beter en krijgt een nieuwe Siri Remote, Siri AI én Apple Intelligence. Mogelijk draait de Apple TV 4K op de A19- of A20-chip.

De Apple TV 4K krijgt een aantal langverwachte functies, die ervoor hebben gezorgd dat het apparaat behoorlijk is vertraagd. Volgens geruchten is de hardware achter de Apple TV al lang klaar, maar heeft Apple problemen met het uitbrengen van Siri AI. Die problemen lijken inmiddels opgelost, waardoor de nieuwe generatie van de Apple TV 4K ieder moment kan verschijnen. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!