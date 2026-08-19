iPhone 18 Pro Max krijgt twee exclusieve camerafuncties (en de iPhone 18 Pro níét)

Volgens een nieuw gerucht krijgt de iPhone 18 Pro Max waarschijnlijk twee camerafuncties die niet naar de kleinere iPhone 18 Pro komen.

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iPhone 18 Pro Max krijgt twee exclusieve camerafuncties

Volgens Weibo-gebruiker Ice Universe krijgt de iPhone 18 Pro Max mogelijk een telelens met 6x optische zoom. De gewone iPhone 18 Pro zou het volgens dezelfde informatie moeten doen met 5x tot 6x zoom. Daarmee krijgt de grootste iPhone dus een voordeel als het gaat om zo ver mogelijk inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Daarnaast zou de Pro Max beschikken over een geavanceerdere prismatechnologie met vijf lichtbrekingen. Die zou de telelens technisch moeten verbeteren, al is nog niet duidelijk welk effect dit in de praktijk op beeldkwaliteit en prestaties bij weinig licht heeft.

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Als dit klopt, zou dit betekenen dat je het Pro Max-model moet kopen als je zowel het grootste bereik van de telelens als de beste prestaties bij weinig licht wilt. Ice Universe gebruikt echter het woord ‘mogelijk’, wat suggereert dat hij er ook niet helemaal zeker van is. Dat komt misschien omdat ze tegenstrijdige aanwijzingen hebben gezien in de toeleveringsketen van Apple. Het blijft dus nog even afwachten wat er van waar is.

Variabel diafragma

Ook over de variabele diafragma-opening van de hoofdcamera bestaat onduidelijkheid. Sommige berichten suggereren dat ook deze functie exclusief voor de Pro Max wordt, terwijl andere geruchten aangeven dat zowel de iPhone 18 Pro als Pro Max ermee worden uitgerust. Tot nu toe werd juist verwacht dat beide Pro-modellen dezelfde camera-upgrades zouden krijgen.

Als de nieuwe informatie klopt, kan de iPhone 18 Pro Max dus interessanter worden voor fanatieke fotografen. We verwachten dat Apple de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max in september presenteert, samen met de eerste vouwbare iPhone: de iPhone Ultra. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!