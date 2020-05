Aan slimme deurbellen geen gebrek, maar welke moet je nou hebben? Wij hebben drie populaire deurbellen met camera aan de tand gevoeld en weten het antwoord. Dit is de beste slimme deurbel.



Getest: de beste slimme deurbel

Altijd een oogje in het zeil kunnen houden, op afstand met de pakketbezorger kletsen of eventjes kunnen gluren voordat je de deur opendoet. Er zijn tal van redenen om een slimme deurbel met camera aan te schaffen. Een keuze maken is echter nog best pittig: er zijn immers veel exemplaren beschikbaar.

In dit artikel hebben wij drie populaire deurbellen naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. We hebben deze test uitgevoerd met een Apple-bril op: hoe goed werken de deurbellen samen met je iPhone? In dit artikel geven we het antwoord.

Inhoudsopgave beste slimme deurbel:

Het doel van dit artikel is om concreet aan te geven wat de plus- en minpunten van de diverse deurbellen zijn. Om tot een eerlijke vergelijking te komen, hebben we enkele criteria opgesteld. Zo hebben we gekeken naar het installatiegemak van de deurbellen, de designs en de gebruiksvriendelijkheid van de bijbehorende apps. Uiteraard staan we ook stil bij de onderscheidende functies zoals gezichtsherkenning, beeldkwaliteit en prijs-kwaliteitsverhouding.

De testexemplaren van de Ring Video Deurbel 3 en Hombli Smart Doorbell zijn ter beschikking gesteld door tink. De Ezviz BD1 is geleend van 50five!



1. Ring Video Deurbel 3

Ben je op zoek naar een slimme deurbel met een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding? Dan kom je hoogstwaarschijnlijk de Ring Video Deurbel 3 tegen. Deze deurbel van Ring, dat volledig eigendom is van Amazon, heeft namelijk een sterke prijs-kwaliteitsverhouding. De beeldkwaliteit is goed, de app zit steengoed in elkaar en ook het installeren gaat vlekkeloos.

Laten we met het laatste punt beginnen: de Ring Video Deurbel 3 is makkelijk te monteren en dat komt mede door de uitgebreide handleiding. Deze is lekker duidelijk en voorzien van heldere plaatjes zodat zelfs minder handige mensen, waaronder ondergetekende, het begrijpen. De deurbel wordt bovendien met voldoende installatiematerialen geleverd, zoals diverse kijkhoeken. Wel is het handig om zelf een boor in huis te hebben.

Over smaak valt niet te twisten, maar naar mijn mening is de Amazon-deurbel stijlvol afgewerkt. Bovendien kun je de voorkant zelfstandig verwisselen en de Ring hiermee een ander uiterlijk geven. Je kunt kiezen tussen een grijs of zwart frontje. Verder is het fijn dat hij dual-band-wifi ondersteunt. De Ring 3 kan dus verbinding maken met 5GHz-frequenties, die op korte afstand mogelijk stabieler werken dan 2.4GHz-netwerken.

In tegenstelling tot een hoop andere deurbellen produceert de Ring-deurbel breedbeeld. Je ziet dus altijd een groot gedeelte van de straat, naast degene die aanbelt. Let hier op bij het installeren: want wanneer je de openbare orde onnodig filmt ben je in overtreding.

Over dat aanbellen gesproken: de beeldkwaliteit is dankzij de full-hd-resolutie keurig. Tijdens het testen haperde de verbinding een enkele keer. Hierdoor zaten er een paar tellen tussen het moment waarop werd aangebeld en het moment dat je via de Ring-app live kon meekijken. Dit kwam echter slechts een enkele keer voor: meestal was er op de verbinding niets aan te merken. Ook was er geen vertraging tijdens het praten met bezoekers.

Degelijke app

De Ring-app zelf zit degelijk en overzichtelijk in elkaar. Je kunt onder meer live zien wie er aan de deur staat, zien hoe vol de accu nog is en bijvoorbeeld de bewegingssensoren aan/uitzetten. Verder beschikt de slimme deurbel over een nachtfunctie en ziet hij het verschil tussen bijvoorbeeld een dier en een mens. Hierdoor word je niet continu gestoord met onnodige meldingen wanneer de kat van de buren weer langsloopt.

Tot slot moeten we wel een forse kanttekening bij deze aanbeveling plaatsen. Ring is volledig eigendom van Amazon en dit bedrijf heeft een miserabele reputatie als het op privacy aankomt. Er zijn al meermaals klantgegevens gelekt, de deurbellen bleken relatief makkelijk te kraken vanwege de gebrekkige beveiliging en houd er rekening mee dat opgeslagen beelden op Amazon-servers bewaard worden.

Conclusie

Al met al is de Ring Video Deurbel 3 een keurige slimme deurbel zonder echt noemenswaardige gebreken en daarmee voor de meeste mensen de beste keuze. Wel is het jammer dat HomeKit-integratie vooralsnog ontbreekt. Voor Apple-eigenaren betekent dit dat je de deurbel via de Ring-app moet besturen, welke overigens goed werkt.

De grootste minpunten van de Ring Video Deurbel 3 zijn de beveiligingsproblemen en de onzekerheid rondom privacy. Heb je momenteel al een Ring 2 hangen? Dan hoef je waarschijnlijk niet te upgraden. De Ring 3 heeft grotere bewegingszones en kan overweg met dual-band-wifi, maar is voor de rest identiek aan zijn voorganger.

→ Bol.com: Bestel Ring Video Deurbel 3 (199 euro)

2. Hombli Smart Doorbell

Zoek je een goedkope slimme deurbel met camera zonder al teveel poespas? Dan is de Hombli Smart Doorbell het overwegen waard. Deze deurbel is scherp geprijsd, werkt ontzettend degelijk en installeren is een fluitje van een cent, als je überhaupt van ‘installatie’ mag spreken. Zo uitgebreid als de handleidingen bij de Ring Video Deurbel 3 waren, zo minimalistisch wordt de Hombli Smart Doorbell geleverd.

De deurbel zit in een piepklein doosje met wat schroeven, plugs en een oplaadkabeltje. Bevestigen doe je middels de bijgeleverde muurbeugel of met de (zelfklevende) tape. De Hombli-deurbel is compleet draadloos, dus je zit niet te rommelen met aansluiten op het elektriciteitsnetwerk. Ook koppelen met de Hombli-app is zo gepiept. Zorg dat je iPhone en de deurbel op hetzelfde wifi-netwerk zitten, scan de qr-code op je telefoon met de video-deurbel en klaar ben je.

Ook de app zelf zit bijzonder duidelijk in elkaar. Je kunt direct live meekijken met de camerabeelden en contact opnemen met mensen aan de deur. Bovenal start de iOS-app snel op en zat er vrijwel geen vertraging op de lijn.

Voor de goede orde: de Hombli-deurbel kan dus niet overweg met Apple HomeKit, maar dankzij de degelijke app heb je hier in de praktijk weinig last van. Het lijkt erop dat Hombli een soort eigen HomeKit wil maken, want de app dient als centraal bedieningspaneel voor andere Hombli smart home-producten.

Een ander voordeel is dat de Hombli Smart Doorbelle een slimme deurbel zonder abonnement is. Je kunt namelijk een micro-sd-kaartje gebruiken voor het opslaan van beelden. Hierdoor ben je niet aangewezen op betaalde opslag (die door Hombli zelf wordt aangeboden) om registraties later terug te kijken. Uiteraard is de behuizing waterdicht zodat het sd-kaartje niet nat wordt.

Accu moet je opladen

Verder beschikt de betaalbare video-deurbel over alle gebruikelijke functies die je mag verwachten. Zo kun je twee kanten op praten met de bezoeker, heeft hij een bewegingssensor zodat je meldingen krijgt wanneer er iemand aan de deur staat en is de full-hd-resolutie op hetzelfde niveau als concurrenten. Ook heeft de Hombli-deurbel een nachtfunctie zodat je in de avonduren alsnog kunt zien wie er aanbelt. Deze werkt redelijk goed, maar iets minder goed dan die van Ring.

Een nadeel van de slimme Hombli-deurbel is dat je de batterij zo nu en dan zelf moet opladen. Met zijn capaciteit van 3600 mAh hoef je dit echter niet wekelijks te doen, maar houd er wel rekening mee. Aan de andere kant zullen sommige mensen dit weer een voordeel vinden omdat je de deurbel niet op het elektriciteitsnetwerk hoeft aan te sluiten.

Conclusie

Concluderend is de Hombli Smart Doorbell ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een scherp geprijsde slimme deurbel zonder al teveel toeters en bellen. Wederom is het wel jammer dat hij niet overweg kan met HomeKit, waardoor je ‘m volledig via de bijbehorende app moet bedienen. Die app functioneert overigens keurig. Wil je de Hombli-deurbel met gong (voor het geluid) aanschaffen? Dan ben je zo’n 20 euro extra kwijt.

→ Bol.com: Bestel Hombli Smart Doorbell (134,95 euro)

De afvaller

3. Ezviz DB1

De DB1-deurbel van Ezviz heeft hetzelfde langwerpige design als de Hombli-deurbel en wordt voor ongeveer dezelfde prijs aangeboden. Toch zijn we minder enthousiast over deze deurbel en dat komt vooral door het moeizame installeren en de bijbehorende iOS-app. De handleiding had duidelijker gemogen. Van alle deurbellen die ik voor dit artikel heb getest, had ik met die van Ezviz de meeste moeite.

Dit komt omdat ik een aparte relais nodig had om mijn gong (die volgens de website van Ezviz compatibel zou zijn) aan te sluiten. Nadat de DB1-deurbel was geïnstalleerd kwam ik erachter dat de iOS-app de nodige gebreken kent. De meest vervelende vond ik de willekeurige vertraging in beeld en geluid. Hierdoor hoor je de bezoeker soms een stukje later en ligt miscommunicatie op de loer.

Ook heb ik meermaals meegemaakt dat de iOS-app van Ezviz op willekeurige momenten vastliep, of uit zichzelf opnieuw opstartte. Daarnaast duurde het vaak een paar seconden voordat je live kunt kijken wie er voor je deur staat. Op dat gebied heeft de Ezviz DB1 zijn zaken overigens wél op orde. Op de beeld- en audiokwaliteit is niets aan te merken.

Datzelfde geldt voor de nachtzicht-functie: die werkt verrassend goed. Ik zag mensen in het donker zelfs beter dan bij de Ring-deurbellen. Verder is het fijn dat je een sd-kaartje in de deurbel kunt stoppen zodat je geen duur abonnement nodig hebt om video’s op te slaan.

Conclusie

Al met al is de Ezviz DB1 echter geen aanrader. Ik geef eerlijk toe dat ik geen handige Harry ben, maar de overige deurbellen uit deze lijst wist ik zonder al teveel moeite aan de praat te krijgen en op te hangen. Die vlieger ging niet op voor de Ezviz-deurbel. Het grootste minpunt is echter de gebrekkige iOS-app. Deze presteert beduidend minder dan de overige slimme deurbel-apps uit deze lijst. Tijdens het testen ondervond ik meermaals problemen met het signaal.

→ MediaMarkt: Bestel Ezviz DB1 (109 euro)

Hoe zit het met abonnementen?

Een slimme deurbel met camera registreert continu wat er gebeurt. Alle deurbellen uit bovenstaande lijst beschikken over de mogelijkheid om een melding te ontvangen zodra er iemand voor je deur staat. Live checken wie er voor je deur staat is dus altijd kosteloos.

Dit geldt echter niet voor het opslaan van beelden. Wil je op een later moment terugkijken naar wat je deurbel die dag heeft gezien? Dan bieden zowel Ring, Hombli als Ezviz een betaald abonnement aan.

Hierbij worden de videobeelden in de cloud opgeslagen zodat jij ze altijd en overal kunt terugkijken. Het voordeel van zo’n abonnement is dat je er geen omkijken naar hebt. Je hoeft de deurbel dus niet bijvoorbeeld te synchroniseren met een harde schijf. Het nadeel van zo’n contact, zoals het Ring Protect-abonnement, is dat het geld kost.

Bij zowel de Smart Hombli Doorbell als Ezviz DB1 is het mogelijk om een eigen micro-sd-kaartje te plaatsen. Hierdoor kun je beelden opslaan en later terugkijken, zonder dat je aan een maandelijks contract vastzit. Je bespaart hiermee dus ten opzichte van een Ring Aware-abonnement, maar haalt jezelf wel meer werk op de hals. Je moet de sd-kaart immers zo nu en dan uit de deurbel halen om de beelden op je harde schijf te zetten (als je alles wil bijhouden).

Best of HomeKit

